Les terminacions que més toquen a la loteria del Nen

El Nadal torna a tancar-se amb la Loteria del Nen, que se celebrarà el pròxim divendres 6 de gener a les 12 del migdia. Repartirà fins a 700 milions d’euros, amb un primer premi de dos milions per sèrie, és a dir, 200.000 euros el dècim. El segon premi serà de 75.000 euros el dècim i el tercer serà de 25.000. A banda d’aquests grans premis hi haurà 20 de 3.500 euros i 1.400 de 1.000 per sèrie. Per a tots aquells a qui la sort no hagi acompanyat en el sorteig de Nadal o la Grossa de Cap d’Any serà una nova oportunitat.

Segons els organitzadors de la Loteria del Nen, tots els números tenen exactament les mateixes probabilitats de sortir premiats al sorteig. Però el cert és que hi ha terminacions que han tocat molt més cops que altres. El número més agraciat pel que fa a les terminacions és, sense cap mena de dubte, el 0. Ha sortit fins en 22 ocasions, el que fa plantejar-se comprar dècims que acabin en aquest número de la sort. A l’altra cara de la moneda hi ha el 3. Només sis vegades el primer premi ha acabat en 3.

El 20 ha estat sis cops en el primer premi

Es pot tractar d’una curiositat o simplement atzar, però el número en què més vegades ha acabat el primer premi és el 20. Els bitllets acabats en 20 han sigut el primer premi fins a sis vegades al llarg de la història d’aquesta loteria. Van acabar en 20 els següents primers premis: 05.320 (1922), 35.920 (1936), 35.520 (1954), 37.220 (1986), 10.320 (2002) i 28.920 (2009).

En la següent llista es pot veure de manera ràpida i molt visual les terminacions més freqüents dels primers premis de la loteria del Nen: