El 03829, el primer premi de la Grossa de Cap d’Any, cau a Barcelona

La Grossa ha repartit sort i diners arreu de Catalunya en el tradicional sorteig de Cap d’Any que s’ha celebrat aquest dissabte a les 12:30. El primer premi de la desena edició del sorteig, el més esperat, ha estat per al número 03829, que ha caigut intregrament a Barcelona. Està premiat amb 200.000 euros el bitllet, el que suposa que per guanyar-lo es reben 20.000 euros per cada euro jugat.

El segon premi, el 04232, ha estat dotat amb 65.000 euros i s’ha venut a Sant Just Desvern. El tercer, premiat amb 30.000 euros, ha estat el 88158. Ha caigut a Cardedeu. Els quarts premis, dotats amb 10.000 euros per bitllet, han estat el 26811, que ha caigut a Sant Boi de Llobregat i el 78032, que ha esquitxat Tortosa. Pel que fa als cinquens -tres números- els afortunats guanyadors de 5.000 euros per bitllet han estat el 26658, 34321 i el 93837, que han caigut a Berga, Gelida i Sant Cugat, Cabrera de Mar i Barcelona.

Llista dels premis més importants de la Grossa de Cap d’Any

Primer premi: 03829 (Barcelona)

Segon premi: 04232 (Sant Just Desvern)

Tercer premi: 88158 (Cardedeu)

Quart premi (dos números): 26811 (Sant Boi de Llobregat), 78032 (Tortosa)

Cinquè premi (tres números): 26658 (Berga), 34321 (Gelida), 93837 (Sant Cugat, Cabrera de Mar i Barcelona)

No són els únics bitllets amb premi

Cal recordar, però, que aquests bitllets no són els únics amb premi. Com han recordat els presentadors Marc Giró i Elisenda Pineda, els que tinguin el número anterior o posterior al premiat també guanyen. També es mantenen els premis a les terminacions dels vuit números guanyadors (4 xifres, 3 xifres i 2 últimes xifres que coincideixin) i els premis als números anterior i posterior a cadascun. A banda, es reintegraran tots els bitllets acabats en l’última xifra del primer premi. Tot i això, no es poden acumular els premis del mateix número guanyador, és a dir, si les quatre xifres del bitllet es corresponen amb el número premiat es guanya el premi per l’encert de les quatre xifres però no el de les tres, dues o última xifra.

A banda, si un número guanya en més d’una categoria sí que s’acumularan els premis amb una única excepció: els encerts de les cinc xifres. En aquest cercador pots comprovar si el teu número té premi o si, almenys, podràs recuperar la inversió.

Tots els premis associats als bitllets guanyadors

Premis extra del primer premi

03.829: 200.000 euros/bitllet

03.828 i 03.830: 2.000 euros/bitllet

X3.829: 1.000 euros/bitllet

XX.829: 250 euros/bitllet

XX.X29: 35 euros/bitllet

XX:XX9: 10 euros/bitllet

Premis extra del segon premi

04232: 65.000 euros/ bitllet

04233 i 04231: 650 euros/bitllet

X4232: 200 euros/bitllet

XX232: 75 euros/bitllet

XXX32: 25 euros/bitllet

Premis extra del tercer premi

88.158: 30.000 euros/bitllet

88.157 i 88.159: 500 euros/bitllet

X8.158: 200 euros/bitllet

XX.158: 35 euros/bitllet

XX.X58: 20 euros/bitllet

Premis del primer quart premi

26811: 200.000 euros/bitllet

26812 i 26810: 2.000 euros/bitllet

X6811: 1.000 euros/bitllet

XX811: 250 euros/bitllet

XXX11: 35 euros/bitllet

Premis del segon quart premi

78.032: 10.000 euros/bitllet

78.031 i 78.033: 200 euros/bitllet

X8.031: 100 euros/bitllet

XX.031: 30 euros/bitllet

XX.X31: 15 euros/bitllet

Premis del primer cinquè premi:

26.658: 5.000 euros/bitllet

26.657 i 26.659: 150 euros/bitllet

X6.658: 75 euros/bitllet

XX.658: 25 euros/bitllet

XX.X58: 10 euros/bitllet

Premis del segon cinquè premi

34.321: 5.000 euros/bitllet

34.322 i 34.323: 150 euros/bitllet

X4.321: 75 euros/bitllet

XX.321: 25 euros/bitllet

XX.X21: 10 euros/bitllet

Premis del tercer cinquè premi: