Tots els premis de la Loteria de Reis, amb Catalunya com a protagonista

El Sorteig de Reis ha tingut Catalunya com a gran protagonista, i és que el primer premi ha caigut íntegrament a l’Escala. Concretament, han estat dos milions d’euros per sèrie per qui hagi comprat el número 89.603. Aixó vol dir que són 200.000 euros per dècim. Per la seva banda, el segon premi (72.289) també ha deixat pinzellades a Catalunya, amb Horta de Sant Joan, Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, l’Hospitalet de Llobregat, en quatre administracions de Barcelona, Sant Andreu de la Barca, Cornellà de Llobregat, Alcarràs, Bellvei del Penedès i Reus.

Imatge d’arxiu del sorteig de la loteria de Nadal / Europa Press

Per la seva banda, el tercer premi ha estat el 18918 amb 250.000 euros per sèrie i 75.000 euros per dècim, i ha tingut com a protagonistes Lugo, Guillena (Sevilla), i Alzira (València). Més enllà d’això, hi ha altres premis, com les extraccions o les aproximacions als premis, així com el reintegrament. En aquest enllaç pots comprovar si el teu número ha estat premiat i has estat l’afortunat de rebre alguna quantitat de diners.

Llista de números premiats:

Primer premi : 89603 , 2 milions d’euros a la sèrie, és a dir, 200.000 euros per dècim.

: , 2 milions d’euros a la sèrie, és a dir, 200.000 euros per dècim. Segon premi : 72289 , 750.000 euros la sèrie, 75.000 euros per dècim.

: , 750.000 euros la sèrie, 75.000 euros per dècim. Tercer premi : 18918 , 250.000 euros a la sèrie, 25.000 euros per dècim.

: , 250.000 euros a la sèrie, 25.000 euros per dècim. Extraccions de 4 xifres : tots els números acabats en 8173 i 6338 , 350 euros al dècim.

: tots els números acabats en , 350 euros al dècim. Extraccions de 3 xifres : tots els números acabats en 527, 457, 538, 300, 550, 726, 760, 278, 231, 387, 266, 224, 888 i 928. 100 euros al dècim.

: tots els números acabats en 100 euros al dècim. Extraccions de 2 xifres : tots els números acabats en 24, 41, 11, 18 i 29 , 40 euros al dècim.

: tots els números acabats en , 40 euros al dècim. Aproximacions al primer premi : el 89602 i el 89604 , número anterior i posterior a la combinació guanyadora, obté un premi de 12.000 euros per sèrie, és a dir, 1.200 euros per dècim.

: el i el , número anterior i posterior a la combinació guanyadora, obté un premi de 12.000 euros per sèrie, és a dir, 1.200 euros per dècim. Aproximacions al segon premi : el 72288 i el 72290 , número anterior i posterior al segon premi són 6.100 euros per sèrie, 610 euros per dècim.

: el i el , número anterior i posterior al segon premi són 6.100 euros per sèrie, 610 euros per dècim. Centena del primer premi : els números que comencen amb 896, 100 euros per dècim.

: els números que comencen amb 896, 100 euros per dècim. Centena del segon premi : els números que comencen amb 722, 100 euros per dècim.

: els números que comencen amb 722, 100 euros per dècim. Centena del tercer premi : els números que comencen amb 189, 100 euros per dècim.

: els números que comencen amb 189, 100 euros per dècim. Tres últimes xifres del primer premi : tots els números acabats en 603, 100 euros al dècim.

: tots els números acabats en 603, 100 euros al dècim. Tres últimes xifres del segon premi : tots els números acabats en 289, 100 euros al dècim.

: tots els números acabats en 289, 100 euros al dècim. Dues últimes xifres del primer premi : tots els números acabats en 03, 100 euros al dècim.

: tots els números acabats en 03, 100 euros al dècim. Reintegrament de la Loteria del Nen: 20 euros per dècim.

Com cobrar un premi

Si t’ha tocat la loteria, podràs començar a reclamar el teu premi a partir d’aquest dissabte 7 de gener, ja que aquest divendres és festiu i les administracions de Loteria no estan obertes, Amb això, si el premi és menor a 2.000 euros, podeu anar a qualsevol administració de Loteries de l’Estat perquè us facin el retorn dels diners. En cas que sigui superior als 2.000 euros, s’haurà d’anar a una entitat bancària autoritzada per la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l’Estat: Abanca Corporación Bancaria, Banc Sabadell, Bankia, BBVA, Caixabank, Cajamar, Cajasur BBK, Ibercaja Banco, Kutxabank i Unicaja Banco. Tot i això, cal recordar que un cop hagin passat 3 mesos no es permetrà cobrar els premis i que, per tant, els premiats tindran com a data límit el proper 6 d’abril d’aquest 2023. Si no es va a recollir-los, se’ls queda l’Agència Tributària.

Existeixen referències documentals que el 1868 ja es coneixia popularment aquest sorteig com el de ‘El Nen’. Aquesta denominació es deu possiblement a la proximitat de l’Epifania del Senyor o l’Adoració al Nen per als Mags d’Orient. El 1941 es configura aquest Sorteig amb personalitat i denominació pròpia