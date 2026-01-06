D’aquí a dues hores arrenca la rifa del dia de Reis, la qual repartirà fins a 770 milions d’euros en premis. El sorteig començarà a les 12 del migdia i, d’acord amb les dades facilitades per Loteries i Apostes de l’Estat, enguany s’han emès 55 sèries de 100.000 bitllets cadascuna, la mateixa xifra que l’any passat. Cada bitllet té un preu de 200 euros dividit en dècims de 20, els quals es podien adquirir per separat. El primer premi de la rifa del dia de Reis és de dos-cents mil euros, mentre que el segon premi és de 75.000 euros i el tercer, de 25.000 euros. També hi ha premis menors, com 20 de 3.500 euros, 1.400 de 1.000 euros i 5.000 de 400 euros, entre altres.
Segons les dades facilitades per Loteries i Apostes de l’Estat, de tots els bitllets emesos a l’estat espanyol, 520.678 es corresponen a Catalunya. D’aquesta manera, doncs, al país es consignen 104.135.600 euros i una mitjana de 12,96 euros per habitant. La mitjana estatal, en canvi, és de 18,77 euros per habitant. Desgranant les dades per demarcacions, Barcelona té consignats 373.879 bitllets (74.775.800 euros), seguida de Lleida amb 53.729 (10.745.800 euros), Girona amb 48.261 (9.652.200 euros) i Tarragona amb 44.809 (8.961.800 euros). L’administració de la loteria encara no ha facilitat les dades de quants bitllets s’han venut enguany, però sí que disposen de les dades de l’any passat. En concret, a Catalunya es van vendre 466.670 bitllets.
Més de 21 milions per a l’Estat
Independentment del resultat del sorteig d’aquest dimarts al migdia, un dels grans guanyadors de la rifa serà l’Estat espanyol. El sindicat de tècnics d’Hisenda Gestha ha estimat que l’administració espanyola ingressarà uns 21,45 milions d’euros gràcies a aquest sorteig. Ara bé, la xifra pot variar a la baixa si un dels grans premis queda buit. Si es compleixen aquests pronòstics, serien dos milions més que els que les arques estatals van aconseguir el 2025. Tributen els premis de 200.000 i 75.000 euros per dècim amb un gravamen del 20% a partir dels 40.000 euros. Això vol dir que una persona agraciada amb el tercer premi, de 25.000, no haurà de pagar impostos.