Dentro de dos horas comienza la rifa del día de Reyes, la cual repartirá hasta 770 millones de euros en premios. El sorteo comenzará a las 12 del mediodía y, de acuerdo con los datos facilitados por Loterías y Apuestas del Estado, este año se han emitido 55 series de 100,000 billetes cada una, la misma cifra que el año pasado. Cada billete tiene un precio de 200 euros dividido en décimos de 20, los cuales se podían adquirir por separado. El primer premio de la rifa del día de Reyes es de doscientos mil euros, mientras que el segundo premio es de 75,000 euros y el tercero, de 25,000 euros. También hay premios menores, como 20 de 3,500 euros, 1,400 de 1,000 euros y 5,000 de 400 euros, entre otros.

Según los datos facilitados por Loterías y Apuestas del Estado, de todos los billetes emitidos en el estado español, 520,678 corresponden a Cataluña. De esta manera, se consignan en el país 104,135,600 euros y un promedio de 12.96 euros por habitante. El promedio estatal, en cambio, es de 18.77 euros por habitante. Desglosando los datos por demarcaciones, Barcelona tiene consignados 373,879 billetes (74,775,800 euros), seguida de Lleida con 53,729 (10,745,800 euros), Girona con 48,261 (9,652,200 euros) y Tarragona con 44,809 (8,961,800 euros). La administración de la lotería aún no ha facilitado los datos de cuántos billetes se han vendido este año, pero sí disponen de los datos del año pasado. En concreto, en Cataluña se vendieron 466,670 billetes.

Niños del colegio de San Ildefonso que han participado en el sorteo de la lotería de Reyes del 2025 / Foto: Pool / Europa Press

Más de 21 millones para el Estado

Independientemente del resultado del sorteo de este martes al mediodía, uno de los grandes ganadores de la rifa será el Estado español. El sindicato de técnicos de Hacienda Gestha ha estimado que la administración española ingresará unos 21.45 millones de euros gracias a este sorteo. Ahora bien, la cifra puede variar a la baja si uno de los grandes premios queda vacío. Si se cumplen estos pronósticos, serían dos millones más que los que las arcas estatales consiguieron en 2025. Tributan los premios de 200,000 y 75,000 euros por décimo con un gravamen del 20% a partir de los 40,000 euros. Esto significa que una persona agraciada con el tercer premio, de 25,000, no tendrá que pagar impuestos.