Cataluña ha triunfado en el sorteo de Reyes de este martes. Un sorteo que ha estado muy repartido en todo el estado español, pero también en Cataluña, con diferentes ciudades premiadas. El primer premio ha sido para el número 06703, valorado en dos millones de euros, el cual ha caído en las ciudades de Mataró y de Rubí. El primer premio es de dos millones, motivo por el cual cada décimo premiado está dotado con 200.000 euros. Es decir, 10.000 euros por cada euro jugado. Más allá de Mataró y Rubí, este número también se ha vendido en Cornellà de Llobregat, el Prat de Llobregat, Terrassa, Mollet del Vallès, Sant Pere de Ribes, Castelldefels, Sabadell y Salou. Comprueba el resultado en este enlace [aquí].

Aparte de Mataró y Rubí, el primer premio de la lotería de Reyes también ha caído en Zamora, en varias poblaciones del País Valenciano, en Asturias y en Cádiz. Se trata de uno de los primeros premios de este sorteo extraordinario del Niño más repartidos de las últimas ediciones. El sorteo del día de Reyes también ha dejado un segundo premio, valorado en 750.000 euros -es decir, 75.000 por cada décimo-, en Barcelona. El número premiado con el segundo premio es el 45875. El segundo, además de la capital catalana, también se ha vendido en O Porriño, Aranjuez, Cabañuelas y Madrid. El tercer premio, con el número 32615, ha pasado de largo de Cataluña y ha tocado en Burgos y Granada.

Imagen de algunas personas comprando la rifa de Reyes a última hora / Europa Press

Cataluña gasta 92 millones en la rifa

En esta edición de la rifa de Reyes, Cataluña ha gastado 92,691 millones de euros. En concreto, de acuerdo con los datos facilitados por Loterías y Apuestas del Estado, el gasto por habitante ha sido de 11,41 euros. El año pasado el gasto catalán fue de 93,332 millones y el gasto por habitante se situó en 11,80 euros, motivo por el cual este año el gasto ha sido un 0,69% inferior al año pasado. La comunidad autónoma que más dinero por habitante ha gastado en la rifa ha sido Castilla y León, con 30,29 euros, seguida de Asturias con 30,27 euros. En total, en todo el Estado se ha gastado 864,682 millones de euros.