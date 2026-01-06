Catalunya ha triomfat en el sorteig de Reis d’aquest dimarts. Un sorteig que ha estat molt repartit arreu de l’estat espanyol, però també a Catalunya, amb diferents ciutats premiades. El primer premi ha estat per al número 06703, valorat en dos milions d’euros, el qual ha caigut a les ciutats de Mataró i de Rubí. El primer premi és de dos milions, motiu pel qual cada dècim premiat està dotat amb 200.000 euros. És a dir, 10.000 euros per cada euro jugat. Més enllà de Mataró i Rubí, aquest número també s’ha venut a Cornellà de Llobregat, el Prat de Llobregat, Terrassa, Mollet del Vallès, Sant Pere de Ribes, Castelldefels, Sabadell i Salou. Comprova el resultat en aquest enllaç [aquí].
A banda de Mataró i Rubí, el primer premi de la loteria de Reis també ha caigut a Zamora, en diverses poblacions del País Valencià a Astúries i a Cadis. Es tracta d’un dels primers premis d’aquest sorteig extraordinari del Nen més repartits de les últimes edicions. El sorteig del dia de Reis també ha deixat un segon premi, valorat en 750.000 euros -és a dir, 75.000 per cada dècim-, a Barcelona. El número premiat amb el segon premi és el 45875. El segon, a banda de la capital catalana, també s’ha venut a O Porriño, Aranjuez, Cabañuelas i Madrid. El tercer premi, amb el número 32615, ha passat de llarg de Catalunya i ha tocat a Burgos i Granada.