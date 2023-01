Felip VI es posiciona i defensa invertir més en defensa per a la guerra

Felip VI s’ha posicionat i ha condemnat aquest divendres durant la celebració de la Pasqua Militar la “injustificable, il·legal i brutal” invasió russa d’Ucraïna, que creu que “ha fet evident” la importància d’invertir en defensa i millorar les capacitats i mitjans amb els quals compten les forces armades.

En una celebració en el Palau Reial que ha recuperat el seu format habitual després de les restriccions imposades per la pandèmia, Felip VI ha traslladat el seu reconeixement i estima a les Forces Armades, la Guàrdia Civil i membres del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI), expressant-los la seva “admiració i orgull” per la seva “labor en defensa dels valors constitucionals i de la legalitat internacional”.

En risc la seguretat europea

En aquest context, ha recordat que l’any 2022 va estar marcat per la invasió d’Ucraïna, que “ha alterat greument l’ordre internacional i posa de debò risc la seguretat europea”, segons ha alertat.

No obstant això, ha celebrat la resposta d’unitat dels qui defensen “el dret internacional, la llibertat, la pau, els valors democràtics i un ordre internacional basat en regles”, insistint que la invasió ha tingut com a conseqüència un reforçament de la “cohesió” i la creació d’un “front comú” contra la guerra.

Així mateix, ha assenyalat l’augment de les inversions en els pressupostos de 2023 i ha apuntat que ara el “repte” és adquirir els mitjans i dotar a les unitats militars amb allò necessari per aconseguir una força “encara més moderna, eficaç, viable i sostenible a mitjà i llarg termini”.

Reivindica el paper de L’OTAN

A més, ha recordat la celebració el mes de juny passat de la Cimera de l’OTAN a Madrid, coincidint amb el 40 aniversari de l’adhesió d’Espanya a l’Aliança Atlàntica, que ha definit com un esdeveniment “històric i transcendental” que va facilitar afermar el procés de transició del país “cap a una societat moderna i democràtica”.

Aquesta fita, segons ha remarcat, també va suposar per l’exèrcit un “impuls significatiu” per a la seva modernització i la internacionalització dels militars. Assegura que des d’aleshores la contribució d’Espanya a l’OTAN ha estat marcada per un “alt nivell” d’implicació i la participació en les seves operacions internacionals.

Origen de la Pasqua Militar

L’origen de la Pasqua es remunta al regnat espanyol de Carles III. El llavors monarca castellà va voler commemorar la recuperació de Maó el 1782 de mans dels britànics i per a això va ordenar a virreis, capitans generals, governadors i comandants que cada 6 de gener reunissin les guarnicions per a fer-los arribar la seva felicitació.

Després que en els dos últims anys a causa de les restriccions per la COVID-19 només poguessin assistir a l’acte un terç dels convidats habituals, en aquesta ocasió han estat convidades un total de 169 persones entre les quals han estat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez; la ministra de Defensa, Margarita Robles; i el ministre de l’Interior, Fernando Grande Marlaska; així com tots els membres de la cúpula militar.