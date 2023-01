L’administració de loteries de l’Escala reparteix 80 milions d’euros

L’administració de loteries de l’Escala l’Anxova Milionària ha repartit aquest divendres un total de 80 milions d’euros corresponents al primer premi de la Loteria del Nen (89.603). De fet, es tracta de 200.000 euros per cada dècim, ja que correspon a 2 milions d’euros per sèrie. Tal com apunta l’administració de loteries empordanesa, dels 500 dècims que hi havien disponibles amb aquest número, se n’han venut un total de 400. A més, 9 de les quals han anat a parar a Figueres.

“Desbordats”

El responsable de l’Anxova Milionària, Fèlix Pons, mostra la seva felicitat assegurant que no tenen “paraules”. “Estem desbordats per tot el que ens està passant. Hem vingut a treballar com un dia qualsevol, pendents del sorteig, i en el moment que ha sortit el primer premi ja no hem pogut donar l’abast amb tot, ni respondre al telèfon”, explica Fèlix Pons.

Pons explica que ha estat un número molt repartit entre la gent del poble, de l’entorn i persones que hi passen el cap de setmana. “Ja era hora que, a part de les anxoves, l’Escala sigui un poble famós per una altra cosa”, ha remarcat irònicament.

Un historial de premis

L’administració és la número 1 del poble empordanès, situat al número 9 del carrer Enric Serra i amb una trajectòria de 37 anys (1986). L’any passat, va repartir 3,9 milions d’euros al Dia del Pare, mentre que Al 2015 va fer dos números anteriors al primer premi de la Loteria Nacional, i al 2014 va repartir gairebé 14,5 milions d’euros en premis, entre ells el més gran de la història a les comarques gironines, 12.330.000 euros amb el Gordo de la Primitiva. Així mateix, el desembre de 2006 també va repartir 9 milions d’euros. Només sis mesos abans, ja havia tocat un altre primer premi, que en aquella ocasió va deixar 3 milions d’euros a l’Escala.