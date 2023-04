Els regants del Canal Segarra-Garrigues tanquen el subministrament d’aigua

Segons va informar la Comunitat General de Regants del Canal, a partir del dimarts s’obriran els hidrants sota petició de cadascun dels regants i també aquest dia s’informarà del volum màxim mensual que correspon a cada regant.

L’objectiu d’aquesta mesura és arribar a final de campanya amb la quantitat d’aigua mínima garantida per a la subsistència dels arbres, en cas de no disposar de més aportacions del pantà de Rialb, “de la manera menys dramàtica possible”.

El volum emmagatzemat en el Sistema Oliana-Rialb, en cas de no ploure, tenint en compte el subministrament a poblacions, granges i supervivència dels arbres, no pot garantir cap altre ús de l’aigua. Per aquest motiu, la Comunitat de Regants del Segarra-Garrigues ha decidit tancar durant uns dies l’aigua, ja que, encara que aquest dissabte el Segarra-Garrigues té les basses plenes, amb l’aigua de les basses situades des del sector 1 al 9.2.-15 no es pot garantir la campanya íntegra de cap sector.

No es regaran cultius recentment plantats

L’objectiu dels regants del Segarra-Garrigues és salvar els arbres donant la mínima quantitat d’aigua per a garantir la seva subsistència. Entre les mesures adoptades per a això, a més del tall general de l’aigua fins al dimarts (excepte en el cas de les granges), no se subministrarà aigua a cap cultiu sembrat o plantat a partir del 28 d’abril.

A partir del dimarts se subministrarà l’aigua estrictament necessària per a salvar els cultius llenyosos, en funció de les recomanacions de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA).

Cada sector de reg té les seves particularitats i aquestes poden ser molt diferents, i, depenent del volum de les basses i del grau de desenvolupament del reg, la reducció d’aigua per als arbres és molt variable i, en alguns casos, extrema.

Respecte a les granges, se’ls garanteix el subministrament entre maig i agost amb el mateix volum que en 2022, no superior.

A partir del dimarts s’obriran els hidrants sota petició de cadascun dels regants, cridant a l’empresa Aigües del Segarra-Garrigues (ASG) al número de telèfon 973.50.20.20.

La Comunitat de Regants assegura que, en cas que pugui haver-hi noves aportacions del Canal, aquestes haurien de destinar-se a rebaixar la reducció dels pisos més afectats, amb reduccions per sobre del 70%.