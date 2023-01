Dos Informes dels Mossos culpen el foam del cas Quintana i qüestionen el Parlament

El passat 20 de desembre el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya publicava el dictamen final de la Comissió d’Estudi del Model Policial. Després d’un any de treballs, els grups parlamentaris van acordar retirar només els projectils de foam més lesius de l’arsenal dels Mossos d’Esquadra. Una mesura que complementava l’acord del 2013 de retirada de les pilotes de goma arran del cas Ester Quintana, la dona que va perdre un ull en la protesta de la vaga general del 14-N el 2012. Quintana va comparèixer al Parlament de nou posant en dubte que la lesió fos a causa de les pilotes de goma, i assegurant que va ser un projectil de foam. I els Mossos d’Esquadra li donen la raó en dos informes forenses videogràfics d’Afers Interns als quals El Món ha tingut accés.

Els dos informes són dos vídeos de gairebé 7 minuts de durada on s’analitzen en temps real un conjunt d’imatges de 12 càmeres de seguretat i gravacions recollides pels investigadors d’afers interns de l’escenari del cas Quintana. També hi ha plànols en moviment de les tres furgonetes de la Brigada Mòbil que van participar en els fets. Es titulen Anàlisi del recorregut i les actuacions dutes a terme pel comboi policial format pels indicatius E-40. E-403 i E414 entre les 20.30 i les 20:52 del 14N de 2012. La conclusió de la policia és clara: Quintana hauria perdut l’ull per un projectil de foam disparat per una llançadora de 40mm. Un resultat que topa de ple amb les dues resolucions del Parlament. Una primera, la del 2013, que canviava les pilotes de goma pels projectils de foam. I la segona, del mes de desembre, que manté, encara que només siguin els menys lesius, aquest tipus de projectil després d’haver eliminat de l’arsenal les bales de goma.

Ester Quintana exigeix una oficina de reparació per als afectats de les bales de foam / Europa PressPARLAMENT DE CATALUNYA 16/9/2022

Hora 20.29.59, la descripció del comboi

Tots dos informes avaluen les mateixes imatges, però el segon hi afegeix les valoracions dels analistes. En concret, l’estudi comença a les 20.29.59 hores del 14-N del 2012, amb la ubicació del comboi policial avançant pel carrer Casp de Barcelona. En les imatges, els Mossos comproven que la unitat E-414, a diferència dels dos primers (E-40 i E-403), porta el pont (llum blaves fixes) apagades i que al sostre no hi porta la capsa fosca on va allotjat l’altaveu. “Uns fets diferencials que es mantenen durant tot el recorregut”, ressalten els investigadors per poder justificar així la resta d’imatges i gravacions incorporades i descriure-les en altres escenaris.

Primeres imatges analitzades de l’informe dels Mossos sobre el comboi implicat en el cas Quintana/Quico Sallés

Hora 20.30.30, un llançament que es no es va comunicar

Els atestats ressegueixen el recorregut del comboi. Ja són més de dos quarts de nou del vespre i els Mossos d’Esquadra expliquen que els vehicles “continuen la marxa per Passeig de Gràcia i giren per ronda Sant Pere on, davant d’El Corte Inglés, baixen dels vehicles i dispersen un grup de manifestants que hi ha a la vorera”. “Del darrere de la furgoneta E-414 baixa un agent que fa us d’una llançadora de 40mm”, destaca l’informe, que afegeix que “aquest llançament no va aparèixer al primer informe que es va aportar al Parlament de Catalunya i que va obligar a una segona compareixença del conseller Felip Puig”. Un detall que mostra la manca d’objectivitat i la parcialitat de les primeres investigacions.

Part de l’informe on s’admet que es va registrar un llançament de foam que no es va registrar davant del Parlament ni en cap informe/Quico Sallés

Hora 20.44.53, un altre moviment sense registrar

L’informe continua resseguint el recorregut. Fins ara els Mossos d’Esquadra han utilitzat quatre càmeres i unes imatges de Russia Today viralitzades. “Uns minuts més tard”, prossegueix el vídeo, “el comboi es troba a la ronda de Sant Pere”. “Observem l’avançament que fa la furgoneta E.414 a l’E-403, de manera que de la tercera del comboi passa a ser la segona”. Un detall que no passa per alt als analistes ni als forenses per tenir clar el comportament de la terna de vehicles al llarg de la investigació. “Aquest tipus d’avançament s’anirà repetint al llarg del recorregut, canviant d’aquesta manera l’ordre natural dels indicatius del comboi”, subratllen.

Així, els policies enllacen amb les imatges de les 20.45.19 hores. “Fixem-nos que ara es torna a repetir el moviment anterior però a la inversa”, remarquen. “Aquest cop”, prossegueix l’atestat, “és l’E-403 qui avança l’E-414, i es torna així a restablir l’ordre original dels indicatius E-40-E-403- E414”. Els Mossos avisen que “aquest moviment no queda registrat però sí que el podem deduir veient les imatges que a continuació grava una càmera del carrer Casp”.

Primera localització de Quintana en l’informe dels Mossos d’Esquadra que apunten que va perdre l’ull per un foam/Quico Sallés

Hora 20.47.27, càrrega, tret i localització d’Ester Quintana

Precisament, els Mossos d’Esquadra comencen de nou el relat un minut i mig més tard, quan el comboi torna a passar pel carrer Casp, aquesta vegada en sentit Passeig de Gràcia, encara no ha canviat. En arribar a mig carrer, seguint el relat dels Mossos, els agents pugen als vehicles i continuen la marxa fins la cantonada del Passeig de Gràcia. Entren en joc la cinquena càmera i la sisena. Ja són les 20.48.14 hores, el comboi surt del carrer Casp i a l’informe se l’encercla en vermell i continua la seva marxa pel passeig de Gràcia sentit mar fins aturar-se davant l’Apple Store. “Els agents baixen dels vehicles i realitzen una càrrega a peu en sentit muntanya i per la vorera del costat Llobregat del passeig de Gràcia”, detallen.

L’informe delata que la gent “que hi ha a la cantonada on s’aturen els vehicles fuig corrents sentit muntanya”. “En aquest moment se sent un tret de llançadora de foam de 40 mm”, admeten els investigadors. “Aquest llançament no consta en cap informe presentat fins a dia d’avui”, emfatitza l’estudi policial. “En aquests moments podem observar a l’escopeter E-414 a l’exterior de la furgoneta amb l’escopeta a la mà (cercle vermell)”, insisteixen. I afegeixen: “Aquest agent en seu judicial nega haver sortit de la furgoneta amb l’escopeta durant tota la nit”. “Ubiquem la senyora Ester Quintana i el senyor Cabot a les corredisses”, descriuen afegint a les imatges un cercle vermell i una marca blanca al plànol. Els Mossos hi sumen una nova càmera, és la número 7. Els agents finalitzen la càrrega pugen als vehicles i continuen la seva marxa. “ El vídeo s’atura a les 20.48.57 hores perquè no hi ha imatges del recorregut fins a Gran Via.

Part de l’informe on els policies ubiquen l’indicatiu E-414 amb l’escopeta a la mà tot iq ue ho va negar en seu judicial/Quico Sallés

Hora 20.49.08, salva i, de nou, Ester Quintana

En aquest tram d’informe, els Mossos descarten la possibilitat que Quintana fos ferida per una bala de goma. Els investigadors recuperen les imatges del comboi quan s’aturen uns metres abans d’arribar a la confluència amb Gran Via i Passeig de Gràcia. Aleshores inicien una càrrega a peu que enregistra la càmera número 8. És aleshores quan l’escopeter E-40 dispara una salva, el mateix moment que localitzen Ester Quintana a la vorera Llobregat del Passeig de Gràcia. De fet, els Mossos asseguren que la seva ubicació és “incompatible i fora de la línia de tir de l’escopeter Dragó 40 que es troba a Gran Via”. De fet, seria l’únic punt on es podria haver disparat una bala de goma.

És precisament en aquest moment, quan la furgoneta E-414 torna a avançar el comboi i se situa la primera i arriba a la calçada troncal del Passeig de Gràcia. “Veiem com s’obre la porta lateral posterior, fet que indica una possible actuació per part d’aquest indicatiu”, diu l’imfome. Són ja les 20.50.07 hores. La tesi del foam pren forma. Per reblar el clau, els investigadors utilitzen imatges de la càmera 9, que enregistra dues detonacions. “Un d’una llançadora de 40 mm que se sent amb molta intensitat indicant que es troba molt a prop de la càmera, i seguidament un tret de salva des d’un punt més llunyà”, conclouen.

Part de l’informe on creuen tres càmeres per entortolligar Quintana amb els combois implicats/Quico Sallés

Hora 20.50.22, més càmeres i la conclusió final

A partir d’aquesta hora, els Mossos incorporen a l’estudi les imatges de les càmeres 9,10 i 11, que enregistren segons més tard Ester Quintana a la vorera Besós del Passeig de Gràcia, a pocs metres del carrer Casp, demanant auxili perquè “alguna cosa li acaba d’impactar a l’ull esquerra”. “A càmera lenta, veiem com l’E-414 encara està situada a la cantonada i posteriorment fa maniobra per marxar”, assenyala l’estudi. De cop, la policia afegeix un gir de càmera de 180º que mostra com fa uns segons que les dues primeres furgonetes ja són davant la Borsa de Barcelona. Un moment que també el capta la càmera 12. “Si passem a càmera lenta veurem com l’E-414 va molt distanciada respecte de les dues primeres”, relaten els autors dels informes deixant entreveure que va més tard perquè ha continuat la càrrega i trets.

Així, especifiquen que a les 20.51.10 hores les dues primeres furgonetes, E-40 i E-403, s’aturen a pocs metres de la Borsa i els agents baixen dels vehicles i l’escopeter dispara una salva sentit muntanya. A les 20.51.21 h, hi arriba la furgoneta E-414, que s’avança al comboi i se situa per davant de la furgoneta E-40 i es veu com un “agent de l’E-414 fa ús de la llançadora també en sentit muntanya, els agents pugen i continuen la marxa”. L’informe acaba en aquest moment temporal.

Un gruix de dades que porten els investigadors a raonar que l’únic projectil que podria haver impactat a l’ull d’Ester Quintana hauria estat un foam, i no pas una bala de goma, disparat per una llançadora d’aquest comboi, en concret l’E-414. Un reconeixement que afebliria les conclusions i les decisions del Parlament respecte l’ús del material d’ordre públic.