Mor un conductor després de sortir de la via i bolcar: 52 morts en el 2023

Un conductor ha mort aquest dilluns a la tarda després que el seu vehicle hagi sortit de la via i hagi bolcat a Sant Pere de Vilamajor (Vallès Oriental). Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) l’avís s’ha rebut a les 15.33 hores al quilòmetre 44 de la BP-5107, de Sant Antoni de Vilamajor a Cànoves i Samalús. S’han activat dues patrulles dels Mossos d’Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i diverses ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Aquesta víctima ha elevat la xifra de morts a la carretera a cinc en aquest pont de maig i 52 des del començament del 2023.

Aquestes xifres representen un 7,2% menys que l’any passat per aquestes dates i un 5,5% menys que el 2019. La xifra també va a la baixa pel que fa a la xifra d’accidents mortals. N’hi ha hagut sis menys que el 2022 (-12,5%) i 10 menys que abans de la pandèmia (-19,2%). A tot Catalunya també es registra una reducció del nombre de ferits superior al 10% respecte del 2019 i 2022.

Imatge d’arxiu d’una ambulància del SEM / ACN

Les carreteres de Barcelona, les que tenen més mortalitat

Les carreteres de Barcelona són les més mortals de tota Catalunya, segons indica el balanç de sinistralitat d’enguany. A la xarxa viària de Barcelona hi ha hagut 21 víctimes mortals, més que les 15 de Tarragona, 11 de Lleida o les 4 de Girona. Així i tot, les carreteres properes a la capital han registrat tres morts menys que en el mateix període de 2022. La sinistralitat entre el col·lectiu de motoristes és la més acusada. Tal com passa a la ciutat de Barcelona, on l’any passat van perdre la vida 23 conductors de moto, a les carreteres interurbanes han mort 14 motoristes des de principi d’any, més víctimes mortals que les que hi va haver el 2019 i el 2022.