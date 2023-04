Un home i un nen de 12 anys moren en un accident de quad al Bages

Un home de 30 anys i un nen de 12 van morir aquest diumenge a la tarda en caure per un barranc de 50 metres amb el seu quad en una zona boscosa pròxima al Món Sant Benet, a Talamanca (Bages). Segons ha avançat El Caso i han confirmat fonts dels Mossos d’Esquadra, quan els serveis d’emergència van arribar al lloc dels fets, de difícil accés, no van poder fer res per salvar-los la vida i només van poder certificar-ne la mort. La policia catalana ha obert una investigació per esclarir les causes de l’accident. Les dues víctimes eren veïns de Sant Fruitós de Bages.

Els Bombers de la Generalitat van rebre l’alerta poc després de les 19.15 d’aquest diumenge i immediatament es va activar un gran dispositiu de rescat amb dos helicòpters del Grup d’Actuacions Especials (GRAE), fins a vuit patrulles dels Mossos i ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Les tasques de rescat van ser molt complicades perquè les unitats de muntanya dels Bombers van haver de salvar un gran desnivell per arribar fins a la zona on havia caigut el quad. Les primeres informacions apunten que tant l’home com el nen haurien mort gairebé a l’instant per l’impacte de la caiguda.

Imatge d’arxiu dels Mossos / ACN

Els serveis d’emergència van treballar tot el vespre i no va ser fins ben entrada la nit que van poder arribar fins a la zona del accident per recuperar els cadàvers de les dues víctimes.

Un nen de 7 anys, crític per un accident de moto

Un menor de 7 anys va ingressar en estat crític a l’Hospital de la Vall d’Hebron el passat dia 9 d’abril després de patir un accident de moto a Salomó (Tarragonès). Segons va informar el SEM, el sinistre es va produir en una cooperativa agrícola i va deixar dos ferits més, un home i una dona, tot i que la pitjor part se la va emportar el nen. El dia abans, un menor va morir en un accident de trànsit a l’N-420 a l’altura de Tarragona. Les causes de l’accident no s’han fet públiques. La moto que conduïa el menor va xocar frontalment amb un cotxe. La conductora del vehicle i una menor que viatjava amb ella van patir ferides lleus.