Un nen de 7 anys, en estat crític en un accident de moto a Salomó

Commoció a un municipi de Tarragona. Un menor de només 7 anys està ingressat en estat crític després que aquest dissabte al vespre patís un accident de moto a Salomó, al Tarragonès. Segons ha informat el Sistema d’Emergències Mèdiques, l’avís del sinistre es va rebre a les 19:03 hores. Es va produir a la cooperativa agrícola de Salomó i l’accident va deixar dos adults ferits, un home i una dona, tot i que de menys gravetat que el menor. Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar quatre ambulàncies i dos helicòpters medicalitzats, que van transportar els ferits fins a l’hospital. Els adults van ser evacuats d’urgència a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona i el menor, en estat crític, va ser traslladat en helicòpter fins a la Vall d’Hebron de Barcelona.

Imatge de recurs del lateral d’un dels nous vehicles dels Mossos d’Esquadra / CME

Un motorista menor d’edat també va morir aquest dissabte

Aquest dissabte ha estat tràgic a les carreteres catalanes, especialment per als motoristes. Un motorista menor d’edat va morir ahir dissabte en un accident de trànsit a la N-420. Una moto i un cotxe van xocar de forma lateral al punt quilomètric 2,1 per causes que encara s’investiguen. El motorista va morir a l’acte mentre que la conductora del cotxe només va patir ferides lleus i la menor que viatjava amb ella va resultar ferida menys greu. A les dues les van traslladar a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona. Amb la mort d’aquest motorista menor d’edat ja són 37 les persones que han perdut la vida en un accident de trànsit a les carreteres catalanes en el 2023. El mes de març ha estat especialment negre i s’han passat de 21 morts a 37 des de principi d’any.