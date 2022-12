Carles Porta denuncia que el SEM s’ha negat a enviar una ambulància a la seva mare

El periodista i escriptor Carles Porta ha denunciat aquest dimarts la “negligència” del servei d’emergències mèdiques (SEM), que no ha enviat una ambulància a la seva mare després d’hores amb un dolor molt intens a causa de l’obstrucció d’un budell. En declaracions a El Món, Porta ha promès moure “cel i terra” perquè el cas de la seva mare no es torni a repetir i denunciar les condicions “indignes” que pateixen els catalans quan necessiten recórrer a la sanitat pública. Els fets es remunten al passat 5 de desembre, quan la dona, de 82 anys, va sotmetre’s a una prova per a la qual van introduir-li una càpsula-càmera a l’intestí. Al dia següent, van haver de portar-la a urgències pel mal que li provocava, i allà van veure que li havia obstruït el budell.

“Ahir justament ens va trucar el metge per demanar disculpes perquè s’havien adonat que té l’intestí tan delicat que no li haurien d’haver posat la càmera. Va dir que era difícil que l’evacués sola, però que s’havia d’intentar abans d’operar-la d’urgència”, explica Porta. Per això, aquest matí, quan la mare l’ha trucat per explicar-li que es trobava molt malament i vomitava des de les dues de la matinada, han sabut de seguida el que li passava. Llavors ha estat quan ha trucat al 112 i el metge que l’ha atès “s’ha negat a enviar una ambulància”. “Després d’explicar-li tot el cas i dir-li que els mateixos metges havien dit que se l’havia d’operar d’urgència ha dit que no hi havia cap necessitat d’una ambulància”, explica incrèdul. “No veus que li pot explotar el budell i que el temps és fonamental? No ens han fet ni cas“, denuncia. El servei d’emergències mèdiques, a preguntes d’aquest diari, ha justificat que la situació no presentava risc vital per a la dona i per tant l’actuació del SEM ha estat “correcta”.

Una ambulància del SEM / ACN

Exigeix “dignitat” per als pacients

Porta disculpa els treballadors del servei d’emergències mèdiques perquè “han d’estar molt pressionats” si davant un cas així no envien una ambulància. Tot i així, adverteix que demandarà el servei si la seva mare no supera l’operació o té seqüel·les. A banda, denuncia que després d’haver-la portat en cotxe perquè no obtenien respostes, la seva mare ha arribat a quarts de nou a urgències i a dos quarts de dotze encara no l’havien atès. “És un desastre i els polítics només fan que anunciar plans. No és gens seriós i no mereixem això per molta Marató que fem”, critica abans d’exigir “dignitat” en la sanitat catalana. “Ho denuncio per la meva mare, pel personal sanitari desbordat, pels centenars de persones que estaven a la cua d’espera i que mereixen dignitat”, conclou.