La mort del conductor tanca el procés per l’accident d’autocar a Freginals

El procés per l’accident d’autocar a Freginals on tretze estudiants d’Erasmus van morir ha quedat tancat. La raó és la mort per un infart del conductor que va provocar aquest accident el març del 2016 en aquest municipi de Montsià. Tretze estudiants d’Erasmus van morir després de tenir un accident que, segons l’escrit de l’acusació, va succeir perquè el conductor va desatendre les normes de seguretat i es va posar al volant cansat i amb son. Tornava de les Falles de València.

El conductor va morir el passat dimecres d’un infart, segons ha avançat Catalunya Ràdio i ha pogut confirmar posteriorment l’Agència Catalana de Notícies. El xofer, Santiago Rodríguez, ha tancat amb la seva mort el procés per via penal que encara s’havia de jutjar després de set anys. El seu advocat, Sergi Atienza, ho ha confirmat i ha confiat que es mantindran els acords per la via civil als quals havien arribat amb les famílies de les víctimes. La Fiscalia li demanava quatre anys de presó i Rodríguez era l’únic acusat per la via penal.

Efectius dels Bombers treballant dins de l’autobús accidentat a l’AP-7 el 20 de març de 2016. El conductor del vehicle havia anat a les Falles i l’acusació assegura que va pujar a l’autocar cansat i per això es va produir l’accident / ACN

La mort de 13 estudiants d’Erasmus pel cansament del xofer

L’accident es va produir el 20 de març del 2016, a les sis de la matinada. El conductor d’un autocar que viatjava cap a Barcelona i venia de València va perdre el control del vehicle al quilòmetre 333 de l’AP-7, va travessar la mitjana i va bolcar a l’altra calçada. Un vehicle que viatjava per aquella via va impactar contra l’autocar i tretze persones van morir. Tots ells eren estudiants d’Erasmus que havien escollit Catalunya per estudiar durant uns mesos.