Els bombers donen per estabilitzat l’incendi del Pont d’Armentera

Aquest migdia s’ha originat un incendi al Pont d’Armentera, a l’Alt Camp. Un foc que, a hores d’ara, continua cremant, però els bombers ja han donat per estabilitzat. Així doncs, les més de cinquanta dotacions que s’han dirigit al municipi per controlar les flames ja tenen la meitat de la feina i només s’han de centrar a extingir-lo. Segons dades provisionals, el foc ha afectat una superfície d’unes 22,61 hectàrees, principalment terreny forestal. En concret, 20,09 hectàrees forestals, i 2,52 de camps agrícoles, punt on s’ha originat l’incendi. Així doncs, el foc s’ha desplaçat del seu lloc d’origen.

Tot i que encara no han pogut averiguar quin ha estat el motiu que ha encès les flames, els primers indicis apunten a una línia elèctrica com hipòtesi principal de la causa, ja que minuts abans de declarar-se l’incendi, el municipi s’ha quedat sense subministrament elèctric. Un dels punts que els preocupava als serveis d’emergència era que el foc es pogués estendre pel flanc sud de l’incendi, ja que a escassos metres (400 metres) es troba el nucli la urbanització del Mas de Plata. El foc, però, no ha acabat afectant el poble perquè s’ha propagat en sentit oposat i, per aquest motiu, les autoritats no han ordenat el confinament de la població.

Columnes de fum de l’incendi que s’ha declarat al Pont d’Armentera / ACN

Segons detalla l’inspector d’emergències dels Bombers a Tarragona, Albert Castellet, amb aquest incendi han tingut “una primera alerta, però al final ha estat menys del que podíem pensar”, una bona resolució tenint en compte la facilitat de propagació de les flames degut a les altes temperatures propiciades per l’onada de calor que travessa Catalunya aquests dies.

Bones previsions

Tot i que el foc estigui estabilitzat, encara no està controlat. A banda de les 65 dotacions, entre equips terrestres i equips d’aire, que s’han desplaçat al lloc dels fets, aquesta nit sis vehicles dels bombers es quedaran a la zona de l’incendi per seguir remullant el terreny i preveuen tenir-lo controlat de cara dimarts o, fins i tot, dimecres.