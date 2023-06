Los bomberos dan por estabilizado el incendio del Pont de Armentera

Este mediodía se ha originado un incendio en el Pont de Armentera, en el Alt Camp. Un fuego que, a estas alturas, continúa quemando, pero los bomberos ya han dado por estabilizado. Así pues, las más de cincuenta dotaciones que se han dirigido al municipio para controlar las llamas ya tienen la mitad del trabajo y solo se tienen que centrar a extinguirlo. Según datos provisionales, el fuego ha afectado una superficie de unas 22,61 hectáreas, principalmente terreno forestal. En concreto, 20,09 hectáreas forestales, y 2,52 de campos agrícolas, punto donde se ha originado el incendio. Así pues, el fuego se ha desplazado de su lugar de origen.

A pesar de que todavía no han podido averiguar qué ha sido el motivo que ha encendido las llamas, los primeros indicios apuntan a un tendido eléctrico como hipótesis principal de la causa, puesto que minutos antes de declararse el incendio, el municipio se ha quedado sin suministro eléctrico. Uno de los puntos que los preocupaba a los servicios de emergencia era que el fuego se pudiera extender por el flanco sur del incendio, puesto que a escasos metros (400 metros) se encuentra el núcleo la urbanización del Mas de Plata. El fuego, pero, no ha acabado afectando el pueblo porque se ha propagado en sentido opuesto y, por este motivo, las autoridades no han ordenado el confinamiento de la población.

Columnas de humo del incendio que se ha declarado en el Pont de Armentera / ACN

Según detalla el inspector de emergencias de los Bomberos a Tarragona, Albert Castellet, con este incendio han tenido «una primera alerta, pero al final ha estado menos del que podíamos pensar», una buena resolución teniendo en cuenta la facilidad de propagación de las llamas debido a las altas temperaturas propiciadas por la ola de calor que travesía Cataluña estos días.

Buenas previsiones

A pesar de que el fuego esté estabilizado, todavía no está controlado. Además de las 65 dotaciones, entre equipos terrestres y equipos de aire, que se han desplazado al lugar de los hechos, esta noche seis vehículos de los bomberos se quedarán en la zona del incendio para seguir remojando el terreno y prevén tenerlo controlado de cara martes o, incluso, miércoles.