El líder del Wagner assegura que l’objectiu no era derrocar Putin

Dos dies després de l’intent de rebel·lió del grup Wagner liderat per Ievgueni Prigojin contra Moscou encara es respira incertesa a la capital de Rússia. Aquesta tarda, Prigojin ha assegurat que l’objectiu final de la revolució no era enderrocar “el Govern democràticament escollit” de Putin, sinó que tenien un altre propòsit: “El propòsit era evitar la destrucció de Wagner i portar davant la justícia als qui van cometre tants errors en el curs de l’operació militar especial”, afirma.

Prigojin també ha declarat que el motiu pel qual van fer mitja volta quan es trobaven a poc més de dos-cents quilòmetres de la capital russa va ser “evitar un vessament de sang”. Una afirmació que corrobora la versió que va donar el president de Bielorússia, Alexsander Lukaisehnko, després d’intervenir per frenar l’escalada de tensió que amenaçava amb un conflicte armat. En aquest sentit, el líder dels mercenaris també ha “lamentat haver colpejat a la Força Aèria”, però assegura que es van veure obligats a fer-ho “perquè els estaven bombardejant”. Prigojin garanteix que no ha mort cap militar rus durant els seus actes.

Les declaracions d’aquesta tarda del cap del Grup Wagner són les primeres que ha fet des que va recular de la seva rebel·lió. Tot i que Putin va assegurar que Prigojin es podia exiliar tranquil·lament a Rússia i que l’amnistiava de tots els càrrecs penals que li va imposar aquest passat dissabte per traïció, el líder dels mercenaris es troba en parador desconegut.

Putin durant les declaracions d’aquest dissabte / EP

Prigojin treu pit

El cap del grup Wagner també ha aprofitat les seves declaracions per treure pit del seu grup militar i ha criticat la gestió de Putin amb el conflicte amb Ucraïna. “Les nostres accions van revelar serioses bretxes de seguretat en tot el país: van bloquejar tots els aeròdroms i unitats militars. En 24 hores vam recórrer una distància similar a la de les tropes cap a Kíev el 24 de febrer i des d’aquest mateix punt cap a Uzhgorod”. En aquest sentit, Prigojin es mostra confiat i creu que si els seus homes haguessin estat al capdavant de les primeres operacions en sòl ucraïnès després d’anunciar-se la guerra, els enfrontaments haurien durat escassos dies i no més d’un any.

Les reaccions internacionals

Dos dies després de l’incident, la comunitat internacional ha reaccionat. L’alt representant de la Política Exterior de la Unió Europea, Josep Borrell, ha afirmat que “discòrdies” com la d’aquest dissabte afavoreixen a l’ofensiva ucraïnesa. “Ningú sap què passarà, però les discòrdies internes afavoreixen l’altre”, apunta Borrell, que afegeix que el conflicte d’aquest cap de setmana els ha fet canviar la seva percepció sobre Rússia, i que ara és totalment “impredictible”.