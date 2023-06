Un atropellament deixa sense servei l’R1 entre Sant Adrià i Badalona

La circulació de l’R1 i la RG1 de Rodalies ha quedat interrompuda entre Sant Adrià del Besòs i Badalona a causa d’un atropellament. Aquest accident ha causat afectacions en tots dos sentits de la línia, per la qual cosa el servei de Rodalies no funciona en tot aquest tram. Segons informa Adif a través d’una publicació al seu compte de Twitter, l’accident s’ha produït quan una persona ha intentat travessar les vies per una zona on està prohibit el pas. En aquests moments, Protecció Civil de la Generalitat ha posat en prealerta el pla Ferrocat.

Está interrumpida la circulación de la línea R1 del núcleo de Barcelona entre Badalona y Bifurcación Sagrera debido al accidente de una persona en un punto no autorizado de paso. — INFOAdif (@InfoAdif) June 26, 2023

L’incident d’aquest migdia no és l’únic que hi ha hagut aquest mes amb el servei de transport de Rodalies. A principis de mes, el sis de juny concretament, un problema amb la catenària, és a dir, el braç que connecta els trens amb els cables de les vies, va deixar dos trens de l’R3 de Rodalies amb 165 persones a bord atrapades entre Torelló i Manlleu. El cos de Bombers es va desplaçar fins al lloc de l’incident, i va poder evacuar sense inconvenients al centenar de persones que va veure el seu viatge obstaculitzat per un incident d’aquestes característiques, però el tren va seguir espatllat tallant la circulació.

L’endemà al matí, el “problema” continuava present. Tot i que els tècnics d’Adif van treballar durant tota la nit per retirar el tren avariat i restablir la circulació de l’R3, un “petit problema” va impedir que es retirés amb normalitat, per la qual cosa la línia va estar tallada durant 18 hores.

Més de 2.000 trens cancel·lats durant el 2022

Segons un informe que es va publicar fa un mes, el 2022, es van cancel·lar més de 2.000 trens –1.976 de Rodalies i 183 de Mitja Distància– i 21.600 –17.667 de Rodalies (un 5,6% dels 300.000 que circulen cada any a Catalunya) i 3.933 de Mitja Distància– van patir retards. Però aquesta no és la dada impactant, ja que aquest mateix informe apunta que l’any passat es van registrar incidències greus en 284 dies, és a dir, en el 80% de l’any.