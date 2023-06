Filtren quant cobrarà Sandra Barneda en el programa nou a Telecinco

Sandra Barneda estrenarà aquesta tarda Así es la vida, el nou programa de les tardes de Telecinco que engegarà a les 16:45 hores. Després de la cancel·lació de Sálvame, és el seu torn d’entretenir els teleespectadors de dilluns a divendres durant tot l’estiu. No ho farà sola, per això, ja que la cadena ha volgut que estigui acompanyada de César Muñoz, un presentador de 33 anys poc conegut que fins ara estava lligat a Callejeros o España Directo. Junts faran tàndem amb un grup de col·laboradors entre els quals destaquen Pedro García Aguado, Belinda Washington, Rosa Villacastín o personatges del cor com Suso Álvarez, Beatriz Trapote i Naomi de La isla de las tentaciones.

Aquesta serà una feina molt ben remunerada, si es confirma la dada que aporta Informalia: “Cobrarà 300.000 € a canvi d’aquest programa si aconsegueix que s’emeti fins al setembre com està previst”.

Aquests són els presentadors del nou programa de Telecinco | Mediaset

La presentadora barcelonina afronta aquest encàrrec com un repte majúscul i així ho ha confirmat a Vertele. La proposta li van fer quan encara estava gravant a la República Dominicana: “Jo estava a la platja i vaig rebre una trucada en què em preguntaven com em veia passant l’estiu en un plató, no m’ho creia. Estic molt contenta perquè, quan vaig entrar a la redacció, tots van posar-se dempeus i em van demostrar que venen de diferents programes i tenen molta experiència i ganes de donar-ho tot en un format nou“.

És conscient que l’audiència de les tardes està molt acostumada a l’estil de Sálvame i que costarà que s’adaptin al que oferirà ella a partir d’ara: “Aquest és un salt al buit, encara que els teleespectadors et coneguin. És un repte gran, però a mi m’agraden els reptes. M’agrada tornar a l’actualitat i tornar a aquest punt en què pots deixar de banda l’escaleta i improvisar. Tindrem reporters en diferents punts d’Espanya i recuperarem què passa fora, no només estar a plató parlant de nosaltres mateixos. Sálvame i Así es la vida són formats diferents i no es poden comparar, és millor deixar-te portar i veure què t’ofereix aquest programa nou. No tinc por perquè sé que soc diferent i m’agrada ser diferent. Només dic que m’encantaria que ens donessin una oportunitat”.

Sandra Barneda, nerviosa per l’estrena del programa | Telecinco

Sandra Barneda, en un moment professional molt bo

Sandra Barneda treballarà tot l’estiu, encara que assegura que se sent molt afortunada de poder fer-ho: “Tinc quatre germans i dos d’ells no tenen feina ara mateix. Em sento molt afortunada perquè em quedaré sense estiu? Sí, però m’han vingut a buscar i l’única cosa que he de fer és gaudir. Serà un estiu diferent, però també serà un bon estiu”.

Està lligada a la cadena des de fa 14 anys i reconeix que ha tingut moments bons i no tan bons: “He crescut professionalment i ara estic en un moment bo de baixes expectatives, en el sentit que no em ve de gust ser la més simpàtica o la més professional. El que vull és estar aquí i gaudir. Si aquest programa és un gran èxit, doncs genial, però també genial si no ho és perquè tots sabem què és aquesta professió”.