Filtran cuánto cobrará Sandra Barneda en el programa nuevo de Telecinco

Sandra Barneda estrenará esta tarde Así es la vida , el nuevo programa de las tardes de Telecinco que pondrá en marcha a las 16:45 horas. Después de la cancelación de Sálvame , es su turno de entretener a los telespectadores de lunes a viernes durante todo el verano. No lo hará sola, por eso, ya que la cadena ha querido que esté acompañada de César Muñoz, un presentador de 33 años poco conocido que hasta ahora estaba ligado a Callejeros o España Directo . Juntos harán tándem con un grupo de colaboradores entre los que destacan Pedro García Aguado, Belinda Washington, Rosa Villacastín o personajes del corazón como Suso Álvarez, Beatriz Trapote y Naomi de La isla de las tentaciones .

Esta será un trabajo muy bien remunerado, si se confirma el dato que aporta Informalia : «Cobrará 300.000 € a cambio de este programa si consigue que se emita hasta septiembre como está previsto».

Estos son los presentadores del nuevo programa de Telecinco | Mediaset

La presentadora barcelonesa afronta este encargo como un reto mayúsculo y así lo ha confirmado a Vertele . La propuesta se la hicieron cuando todavía estaba grabando en la República Dominicana: «Yo estaba en la playa y recibí una llamada en la que me preguntaban cómo me veía pasando el verano en un plató, no me lo creía. Estoy muy contenta porque, cuando entré en la redacción, todos se pusieron de pie y me demostraron que vienen de diferentes programas y tienen mucha experiencia y ganas de darlo todo en un formato nuevo«.

Es consciente que la audiencia de las tardes está muy acostumbrada al estilo de Sálvame y que costará que se adapten al que ofrecerá ella a partir de ahora: «Este es un salto al vacío, aunque los telespectadores te conozcan. Es un reto grande, pero a mí me gustan los retos. Me gusta volver a la actualidad y volver a este punto en el que puedes dejar de banda la escalerilla e improvisar. Tendremos reporteros en diferentes puntos de España y recuperaremos qué pasa fuera, no solo estar en plató hablando de nosotros mismos. Sálvame y Así es la vida son formatos diferentes y no se pueden comparar, es mejor dejarte llevar y ver qué te ofrece este programa nuevo. No tengo miedo porque sé que soy diferente y me gusta ser diferente. Solo digo que me encantaría que nos dieran una oportunidad».

Sandra Barneda, en un momento profesional muy bueno

Sandra Barneda trabajará todo el verano, aunque asegura que se siente muy afortunada de poder hacerlo: «Tengo cuatro hermanos y dos de ellos no tienen trabajo ahora mismo. Me siento muy afortunada porque ¿me quedaré sin verano? Sí, pero me han venido a buscar y lo único que tengo que hacer es disfrutar. Será un verano diferente, pero también será un buen verano».

Está ligada a la cadena desde hace 14 años y reconoce que ha tenido momentos buenos y no tan buenos: «He crecido profesionalmente y ahora estoy en un momento bueno de bajas expectativas, en el sentido de que no me apetece ser la más simpática o la más profesional. Lo que quiero es estar aquí y disfrutar. Si este programa es un gran éxito, pues genial, pero también genial si no lo es porque todos sabemos qué es esta profesión».