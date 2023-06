Dos trens de l’R3 de Rodalies atrapats amb 165 passatgers a bord

Un problema amb la catenària ha deixat dos trens de l’R3 de Rodalies amb 165 persones a bord atrapats entre Torelló i Manlleu. A hores d’ara el cos de bombers de la Generalitat està actuant a la zona per evacuar els passatgers que han quedat tancats per l’avaria que afecta els dos sentits del tram. Per tant, a causa d’aquesta incidència, la circulació s’ha vist interrompuda entre Vic i Ripoll.

A través del compte oficial de Twitter d’Adif, l’empresa assegura que ja estan treballant per resoldre la situació “l’abans possible”, tot i que no hi ha una previsió de quan se’n reprendrà el servei i l’R3 tornarà a circular amb normalitat. Renfe ha obert un servei alternatiu per carretera per reconduir el trànsit de la zona afectada per la incidència.

Por una incidencia en la explotación ferroviaria entre Manlleu y Torelló, se encuentra interrumpida la circulación entre Vic y Ripoll, de la línea @rod3cat de Barcelona.

Personal de Adif trabaja ya para solucionarla en el menor tiempo posible. — INFOAdif (@InfoAdif) June 6, 2023

L’incident amb una catenària d’aquest vespre, però, no és l’únic que ha tingut lloc els darrers dies. Fa poc més d’una setmana, una avaria a la catenària ha obligat Renfe a reprogramar els horaris de les línies R4 i R8 de Rodalies, afectades per la falta de tensió en el tram entre Castellbisbal i Martorell. Tècnics del gestor d’infraestructures ferroviàries van obrir una investigació per determinar si havia estat provocada pel tren afectat o per algun altre fenomen.

Diverses incidències

Les incidències als trens de Rodalies han freqüentat força aquest últim mes. El passat 9 de maig, una incidència en la infraestructura va obligar a tallar la circulació entre Sant Vicenç de Castellet i Manresa i va provocar retards de fins a 10 minuts en hora punta. Dues setmanes abans, una altra incidència en les instal·lacions de subministrament elèctric va interrompre la circulació entre l’Hospitalet i Martorell. De fet, segons un informe que es va publicar fa poc menys de dues setmanes, El 2022, es van cancel·lar més de 2.000 trens –1.976 de Rodalies i 183 de Mitja Distància– i 21.600 –17.667 de Rodalies (un 5,6% dels 300.000 que circulen cada any a Catalunya) i 3.933 de Mitja Distància– van patir retards. Però aquesta no és la dada impactant, ja que aquest mateix informe apunta que l’any passat es van registrar incidències greus en 284 dies, és a dir, en el 80% de l’any.