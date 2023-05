Una incidència obliga a interrompre la circulació a l’R4

Una incidència en un tren de mercaderies ha obligat a interrompre la circulació de la línia R4 de Rodalies entre Martorell i Castellbisbal. Segons ha informat Adif, s’ha establert un servei alternatiu per carretera entre ambdues estacions. El gestor d’infraestructures ferroviàries no ha informat de quina és la previsió de temps per restablir el servei ni si la incidència ha provocat retards en la resta de la línia, que funciona entre Sant Vicenç de Calders i Martorell des del sud i entre Castellbisbal i Terrassa o Manresa des del nord.

Se encuentra interrumpia la circulación entre Martorell y Castellbisball, de la línea @rod4cat de Barcelona, por una incidencia en un tren de mercancías.

Se ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera entre ambas estaciones. — INFOAdif (@InfoAdif) May 25, 2023

En les últimes setmanes l’R4 ha patit diverses incidències que han provocat alteracions en el servei. El passat 9 de maig, una incidència en la infraestructura va obligar a tallar la circulació entre Sant Vicenç de Castellet i Manresa i va provocar retards de fins a 10 minuts en hora punta. Dues setmanes abans, una altra incidència en les instal·lacions de subministrament elèctric va interrompre la circulació entre l’Hospitalet i Martorell.

L’R4, la línia amb més incidències el 2022

Un informe d’Adif publicat per Eldiario.es va posar dades a les incidències de Rodalies. El 2022, es van cancel·lar més de 2.000 trens –1.976 de Rodalies i 183 de Mitja Distància– i 21.600 –17.667 de Rodalies (un 5,6% dels 300.000 que circulen cada any a Catalunya) i 3.933 de Mitja Distància– van patir retards. L’any passat es van registrar incidències greus en 284 dies, és a dir, en el 80% de l’any. L’R4, una de les línies més llargues, va ser la que va acumular més incidències, seguida de l’RG1 – que fa el trajecte l’Hospitalet de Llobregat-Figueres– i l’R2 Sud –que connecta Sant Vicenç de Caldes amb l’Estació de França de Barcelona–. En canvi, si es fa una ràtio entre les incidències i el nombre d’estacions, la línia més afectada és l’R17, que connecta Barcelona i Tarragona amb Port Aventura.