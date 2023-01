Un atropellament a Castellbisbal obliga a interrompre la circulació de l’R4

L’atropellament d’una persona a Castellbisbal ha obligat a interrompre la circulació de trens a la línia R4 de Rodalies, segons ha informat Renfe a través de les xarxes socials. L’accident, que s’ha produït després que una persona travessés les vies per un “punt no autoritzat de pas”, ha tingut lloc poc abans de les 9.00. Renfe ha informat que l’atropellament ha causat retards i que hi ha “afectacions en freqüències i horaris” a la resta de la línia. L’operador ha establert un servei alternatiu per carretera entre Castellbisbal i Martorell.

En els últims mesos s’han produït diversos atropellaments. Només al passat mes de desembre se’n van produir almenys tres. El 28 de desembre un atropellament a l’R1 entre Arenys de Mataró va provocar diversos retards en la circulació i va obligar Renfe a modificar el pas de trens, que es va fer per via única mentre els serveis d’emergència treballaven al lloc dels fets. El dia abans, un atropellament a l’R3 entre les estacions de Montcada Ripollet i Montcada Bifurcació també va afectar la circulació de trens.

A principis de desembre, la circulació de les línies R1 i RG1 entre el Masnou i Montgat va interrompre la circulació durant unes hores a petició dels Mossos d’Esquadra. L’accident es va produir després que una persona accedís a les vies per un punt no autoritzat.

Els maquinistes de Renfe alerten dels suïcidis a les vies de tren

El Sindicat Espanyol de Maquinistes Ferroviaris ha alertat en diverses ocasions que, al llarg de la seva vida professional, un 80% dels maquinistes ha atropellat alguna persona que volia suïcidar-se. “El suïcidi és una cosa intrínseca en la professió de maquinista”, alertava fa uns mesos el sindicat al programa bàsics de betevé. De fet, durant la seva formació, ja s’avisa als aspirants que al “llarg de la seva carrera professional hi haurà algun atropellament”.