Es reprèn la circulació a l’R1 i l’RG1 després d’un atropellament a la via

La circulació de trens a les línies R1 i RG1, en el tram entre Masnou i Montgat, ha quedat interrompuda aquest divendes a la tarda per l’atropellament d’una persona. Adif, a petició de les forces d’ordre públic, ha aturat la circulació en tots dos sentits, que s’ha pogut reprendre a les 19.30 hores. L’accident s’hauria produït després que una persona hagi accedit a la via per un punt no autoritzat i el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) l’ha atès al lloc de l’incident. S’han registrat retards superiors als 40 minuts, però la freqüència del servei s’està restablint progressivament.

📢ATENCIÓ



🚆🔴 R1 i RG1: Circulació interrompuda entre Masnou i Montgat Nord derivat de l'atropellament d'una persona i a petició de forces d'ordre públic, amb afectacions que poden superar els 40 minuts a la resta de la línia. — Rodalies Catalunya (@rodalies) December 2, 2022

Aquest matí, avaria a Castellbisbal amb retards a l’R4

Aquest divendres al matí s’ha registrat una avaria a la infraestructura d’Adif a Castellbisbal que ha provocat afectacions a la línia R4 sud de Rodalies durant hores. Segons ha informat Renfe, l’avaria “limita la capacitat operativa” en aquesta estació, que només ha disposat “d’una via de pas” i ha obligat a reprogramar el servei de l’R4, que funcionava amb normalitat entre Manresa i l’Hospitalet de Llobregat.

Panells de l’estació de Sants informant d’una incidència a Rodalies | ACN (Miquel Vera)

101 nous trens per a Catalunya

La xarxa ferroviària de Catalunya disposarà de 101 nous trens abans que acabi l’any. En concret, per ampliar la flota, Renfe executarà l’opció de compra dels 69 trens de Rodalies i 32 Mitja Distància per valor de 897,3 milions d’euros. El govern espanyol ja va donar llum verda a aquesta adquisició el passat 19 d’octubre, la qual es fa al marge del contracte programa que continua pendent de signar amb la Generalitat.

Els nous trens que ha encarregat Renfe tenen una longitud de 100 metres i s’amplia un 20% la capacitat de persones, en comparació als combois actuals.

Viatges gratuïts durant el 2023

A principis d’octubre, el govern espanyol va aprovar prorrogar la gratuïtat i bonificació dels abonaments de Rodalies i Mitja Distància per a passatgers recurrents i es mantindran durant tot el 2023.

Els abonaments gratuïts van entrar en funcionament el passat 1 de setembre i, en principi, s’allargaven fins al 31 de desembre d’aquest mateix any. El govern espanyol va incloure en els pressupostos generals de l’Estat, recentment aprovats al Congrés, aquesta mesura.