Retards a l’R4 sud per una avaria a Castellbisbal

Una avaria a la infraestructura d’Adif a Castellbisbal provoca afectacions a l’R4 sud de Rodalies. Segons ha informat Renfe, l’avaria “limita la capacitat operativa en aquesta estació que només disposarà d’una via de pas” i ha obligat a reprogramar el servei de l’R4, que funciona amb normalitat entre Manresa i l’Hospitalet de Llobregat.

A la part sud de la línia, entre Vilafranca del Penedès i l’Hospitalet, circula un tren cada 30 minuts amb “increments del temps de viatge” perquè els combois circulen per via única entre Martorell i Molins de Rei. L’operador ferroviari ha assegurat que els tècnics d’Adif ja treballen per solucionar la incidència.

D’aquesta manera, els trens que fan el recorregut Terrassa-Castellbisbal-Martorel inicien i finalitzen el seu recorregut a l’Hospitalet, mentre que els de Manresa-Vilafranca-Sant Vicenç de Calders fan el recorregut habitual.

Territori vol integrar FGC i Rodalies en una xarxa ferroviària única

El conseller de Territori, Juli Fernández, va anunciar fa dues setmanes que la Generalitat vol crear una xarxa ferroviària “única i integrada” gestionada des de Catalunya. El traspàs de Rodalies és una reivindicació històrica de la Generalitat, inclosos tots els trams de les vies que discorren per territori català que són propietat d’Adif. Amb la integració de la xarxa, Territori espera “millorar la qualitat del servei” i acabar amb les avaries constants que afecten el servei de Rodalies a Catalunya.

Un tren de Rodalies sortint de l’estació de Mataró en sentit Arenys | ACN

Preus del transport públic congelats el 2023

En Comú Podem i el govern d’ERC ha pactat allargar un any la rebaixa dels preus del transport públic, que estan bonificats a causa de la pujada de la inflació. També han acordat que el transport públic sigui gratuït per als menors de 16 anys i ampliar la T-Jove fins als 30 anys. Aquests acords estan subjectes a l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat, que estan encallats des de fa setmanes.