Atropellament mortal en un tram de la línia R3 de Rodalies

La circulació en un tram de la línia R3 de Rodalies ha quedat aturada durant dues hores per un atropellament mortal. Segons ha informat Adif, una persona hauria envaït la via en un punt no autoritzat entre Mollet Santa Rosa i Parets del Vallès abans de les deu del matí d’aquest dilluns. La companyia ha ofert un servei alternatiu per carretera per facilitar la mobilitat dels viatgers en aquest trajecte. Així i tot, s’han produït afectacions que superaven els 60 minuts en tota la línia.

L’aturada de la circulació ferroviària en aquest tram de la línia R3 s’ha allargat fins a les 12.10 h, que s’ha reprès després que les autoritats forenses han retirat el cadàver de la via.

Rodalies Barcelona, línea R3: Interrumpida la circulación entre Mollet Santa Rosa y Parets del Vallès por el accidente de una persona en un punto no autorizado de paso. — INFOAdif (@InfoAdif) September 12, 2022

El pla Ferrocat, en prealerta

A través de les xarxes socials, Protecció Civil ha comunicat que posava en prealerta el pla Ferrocat per la interrupció de la circulació en un tram de la línia R3 de Rodalies de Catalunya per l’atropellament.

Interrompuda la circulació a la @rod3cat per un atropellament entre Mollet Santa Rosa i Parets del Vallès#Protecciocivil ha posat en prealerta el pla #ferrocat https://t.co/nLF2L0VxIz — Protecció civil (@emergenciescat) September 12, 2022

Quatre atropellaments aquest any

No és el primer accident d’aquestes característiques que es pateix a Rodalies aquest 2022. El d’aquest dilluns és el quart atropellament a les vies ferroviàries de la companyia aquest any. El 7 de gener es va produir un doble atropellament a Rodalies de Renfe, el primer, a l’R4, que va provocar afectacions entre les estacions Sabadell Sud i les de Terrassa. El segon d’aquell dia va ser a la tarda, l’atropellament d’una persona a l’estació de Sant Celoni va provocar retards a les línies R2 Nord i R11.

El tercer incident d’aquest 2022 a les vies de Rodalies va ser el passat 8 de febrer, quan es va trobar un cadàver a la zona de vies i que va obligar a interrompre la circulació de trens a les línies R1 i RG1 de Rodalies entre Vilassar i Premià.