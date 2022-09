Adif atribueix l’avaria a Rodalies a un “error en els discs durs”

La presidenta d’Adif, María Luisa Domínguez González, ha comparegut aquest divendres en roda de premsa per explicar les causes de l’avaria que aquest matí ha deixat Catalunya sense trens durant més de 3 hores. De fet, l’ha atribuït a un error en el hardware dels discs durs i ha explicat que s’ha obert una investigació per descobrir què els ha fet malbé causant el caos aquest matí de divendres. L’error s’ha vist quan s’estava intentant actualitzar el programari de telecomunicacions programat a la 1:10 hores de la matinada.

Ha estat deu minuts després quan els responsables de l’empresa Atos Unify han detectat problemes en el procés i han continuat intentant-ho arreglar una hora més. Després han decidit substituir els discs durs i tornar a instal·lar el sistema, el que s’ha pogut fer passades les 8 del matí, quan el caos ja s’havia fet palès. Ha estat un matí molt complicat perquè aquesta avaria ha impedit la circulació dels 200 trens que formen Rodalies i mitja distància durant un període molt llarg de temps, superior a les tres hores.

Adif es defensa: l’actualització és “rutinària”

L’empresa s’ha defensat de les crítiques per mala gestió assenyalant que aquesta actualització és “rutinària” i recordant que s’havia fet de forma exitosa a Madrid i Castelló. En no esperar problemes, ha dit la presidenta, no han tingut la “precaució” de fer tot el procés en cap de setmana, quan l’afectació hauria estat menor perquè no hi ha tants passatgers com en un dia laborable. Dominguez ha explicat que una avaria així “no havia passat mai” i el més inesperat ha estat “que l’error es trobava al hardware i no al software”. D’haver estat localitzat al software, ha dit, “hauria sigut molt més ràpid de reiniciar”.

Concretament el que ha impedit la circulació dels trens ha estat la “inseguretat” de fer circular combois sense el programa que connecta els trens amb el centre de control. Ha estat a les 4h30 quan s’ha suspès el pas dels trens. Segons les dades d’Adif, un cop resolta la incidència -a les 8 del matí- s’ha restablert la circulació i a les 12h00 tot s’havia normalitzat, malgrat que encara a dos quarts de set s’arrosseguen retards.

“No es pot atribuir a manca d’inversió”

La presidenta d’Adif ha reiterat en diverses ocasions que l’error “transcendental” d’aquest matí no es deu a la manca d’inversió perquè el contracte per renovar la instal·lació afectada és del 2021. “S’està fent un esforç inversor com no s’havia fet mai a Rodalies”, ha dit. Segons Dominguez pot ser que el programari hagi fet malbé els discs durs però no es descarta que la instal·lació no estigués en bon estat des del començament.