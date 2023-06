ERC insisteix a pactar un preu per investir Pedro Sánchez: “Catalunya o Vox”

El cap de llista d’ERC a les pròximes eleccions espanyoles, Gabriel Rufián, ha tornat a posar sobre la taula la necessitat que l’independentisme consensuï un “preu molt més alt” per a una hipotètica nova investidura de Pedro Sánchez. En una roda de premsa, Rufián ha insistit que ERC, Junts i la CUP han de pactar i presentar-se a Madrid amb un “dilema” clar per a l’esquerra espanyola: “Catalunya o Vox”. Acompanyat de l’exconsellera Teresa Jordà, que serà la seva mà dreta al Congrés, el republicà ha recordat que el 23-J seran “molt més que unes eleccions” perquè estan en joc “drets socials i humans”.

“Hem de tenir clar el que suposa que el feixisme entri a les institucions”, ha advertit. Amb tot, Rufián avisa que l’escenari d’investir Pedro Sánchez és “molt hipotètic” perquè considera que el PSOE es veurà temptat a pactar amb el PP i fins i tot ha apuntat a un possible pacte d’estat. “Sánchez viurà mediàticament molt millor amb Feijóo de vicepresident”, ha dit. El cert és que cada vegada hi ha més veus que aposten per un pacte entre PP i PSOE per evitar que l’extrema dreta de Vox tingui un paper decisiu a l’hora de formar govern després de les eleccions.

Pedro Sánchez escolta una intervenció d’Alberto Núñez Feijóo al Senat / Europa Press

Rufián reclama a Junts que es posicioni

El veterà diputat d’ERC ha reclamat a l’independentisme que deixi de “comentar el partit menjant pipes” i que “baixi al camp”. Amb tot, ni Junts ni la CUP han mostrat un gran entusiasme davant la proposta d’ERC. Els anticapitalistes van anunciar la setmana passada que el seu preu per investir Pedro Sánchez serà concretar la data i la pregunta d’un referèndum d’autodeterminació consensuat amb Madrid. Els juntaires també van a la seva i avisen que no tenen motius per donar els seus vots a Pedro Sánchez i no deixen de repetir que no aniran al Congrés a “salvar Espanya de l’extrema dreta”.

Rufián ha avançat que l’aposta d’ERC és exigir la defensa de la llengua i la cultura catalanes, els serveis i les infraestructures del país, així com la “seva llibertat”, per investir Sánchez. El diputat ha celebrat la CUP hagi fet la seva proposta i hagi obert el debat a dins dels moviment independentista i ha reclamat a Junts que concreti quina és la seva proposta de sortida per posar-se a negociar una estratègia conjunta.