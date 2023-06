Borràs avisa que Junts no anirà al Congrés a “salvar Espanya de la ultradreta”

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha avisat que després del 23-J el seu partit no anirà al Congrés dels Diputats a “salvar Espanya de la ultradreta, sinó a treballar per la independència de Catalunya”. En una entrevista al programa Cafè d’Idees de RTVE el mateix dia que es consumarà el seu relleu al capdavant del Parlament, Borràs ha insinuat que no tenen intenció d’investir Pedro Sánchez encara que dels seus vots depengui evitar un govern de PP i Vox.

Els mals resultats del PSOE el passat 28 de maig i l’auge imparable del PP i Vox fan previsible un resultat molt ajustat a les eleccions estatals del 23-J. En aquest context, els vots de Junts podrien ser decisius per evitar que el PP governi amb l’ajuda de la ultradreta, tot i que a Madrid ja no es descarta un pacte amb els socialistes en cas de victòria aclaparadora d’Alberto Núñez Feijóo per evitar que Vox entri al govern.

La presidenta suspesa del Parlament, Laura Borràs, durant l’acte central de campanya de Junts / ACN

“No estem disposats anar a l’estat a salvar-lo dels seus problemes”, ha repetit Borràs. En tot moment ha evitat donar una resposta clara al dilema que es presenta si la dreta i la ultradreta treuen bons resultats i no ha volgut concretar quines podrien ser les seves exigències per investir Pedro Sánchez. La presidenta de Junts ha recordat que el 2019 ja van votar dues vegades contra la investidura de Sánchez.

A Catalunya no es nota si a Madrid governa la dreta o l’esquerra

“A la pràctica, amb xifres, governi qui governi el resultat per Catalunya és el mateix”, ha etzibat Borràs, que no obstant això ha matisat que es refereix a qüestions nacionals clau com l’amnistia dels represaliats, el dret a l’autodeterminació o la protecció de la llengua. “No hi ha contrapartides per a Catalunya sigui el govern de dretes o d’esquerres”, ha insistit. Borràs ha recordat que bona part de la repressió judicial contra l’independentisme s’ha fet amb el PSOE i Podemos al govern.

Pressionada per la presentadora, Gemma Nierga, que li ha preguntat directament si estava afirmant que un govern de PSOE i Podemos era el mateix que un de PP i Vox, la presidenta de Junts ha obert una petita escletxa a la negociació. “Si hi ha un govern que es diu progressista i que és diferent dels altres, haurà d’atendre a les contrapartides” que Junts i la resta de l’independentisme li posin sobre la taula.