Sánchez repta Feijóo a fer un cara a cara cada dilluns abans del 23-J

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha proposat aquest dilluns celebrar debats cara a cara amb Alberto Núñez Feijóo tots els dilluns fins que se celebrin les eleccions generals del pròxim 23 de juliol, començant per dilluns que ve 12 de juny. Sánchez ha assegurat que vol que siguin les eleccions dels debats democràtics i ha assenyalat que queden 7 setmanes fins a les eleccions generals. “Hi ha temps de sobres perquè els ciutadans es formin opinió del que cadascun proposa”, ha exclamat.

També ha explicat que ha rebut quatre ofertes de quatre mitjans de comunicació per a realitzar aquests debats, assenyalant que les accepta totes i s’obre a la resta de mitjans. Planteja que els debats es facin en programes de major audiència o creant un espai especial per a aquest debat. Sobre les normes per a dur-ho a terme, planteja que la moderació sigui neutral, hi hagi equilibri de temps i regles de respecte.

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, durant una roda de premsa / Europa Press

Treu pit de gestió

Així mateix, Sánchez també ha advertit aquest dilluns que derogar les reformes empreses en els últims anys “frenarà” el creixement d’una economia, l’espanyola, “que va com una moto”. “Totes les reformes que s’han fet, que s’han realitzat, han de consolidar-se perquè, si es deroguessin, el mal al nostre sistema econòmic, a les possibilitats de millorar l’ocupabilitat, per exemple, dels nostres joves, seria extraordinàriament greu”, ha apuntat Sánchez.

En unes jornades sobre fons europeus organitzades per eldiario.es, el cap de l’Executiu ha destacat les bones dades que s’estan registrant en el mercat laboral, entre ells el mínim històric de l’atur juvenil, i que estan portant als ingressos per cotitzacions socials de la Seguretat Social a xifres rècord.

“L’economia espanyola va com una moto”

“Això vol dir que l’economia espanyola va bé? Això vol dir que l’economia espanyola va com una moto i a partir d’aquí, si algú té una alternativa de política econòmica, que aixequi la mà i que expliqui molt bé com millorarà aquestes dades i qui serà la persona responsable d’aquesta tasca”, ha reptat el president.