La segona llista negra de la policia patriòtica 

L’exlíder del PPC i actual senadora de la formació Alícia Sánchez Camacho va fer-li una llista negra d’independentistes a qui investigar al comissari del Cos Nacional de Policia ara jubilat José Manuel Villarejo. Un llistat que va servir per iniciar perquisicions prospectives de líders sobiranistes com el president Artur Mas, la família Pujol Ferrusola, l’exconseller Jaume Giró, l’expresident del Barça Sandro Rosell i empresaris com la família Sumarroca o Carles Vilarrubí. Però Camacho no va ser l’única delatora. L’exfinancer Javier de la Rosa també va donar una sèrie de noms i cognoms, aquest cop a canvi de diners, sobre diverses personalitats financeres i empresarials relacionades amb el Procés. David Madí, Miquel Roca, l’advocat Joaquim Piqué Vidal, Modest Llopis, Sol Daurella, Philip Bollych, Artur Suqué, Jordi Domènech Mateu, Miquel Mateu o Miquel Roselló són alguns dels noms que afegeix a la llista. També repassa suposada informació dels germans Pujol.

En concret, va ser la tarda del 10 de novembre de 2012, just a l’inici de la campanya electoral de les eleccions al Parlament anticipades per Artur Mas. L’escenari va ser al domicili de Javier de la Rosa a Barcelona, després d’haver celebrat una trobada al matí, amb un dels noms amb més pes del PP a Catalunya, Javier Basso, a la primera planta del bar José Luis del carrer Tusset cantonada amb Diagonal a Barcelona. Durant la trobada del matí, ja explicada per El Món, Villarejo i De la Rosa van quedar per posar negre sobre blanc les dades que oferia el financer per poder reclamar al ministeri fons per poder pagar la informació i capacitat per treure dels problemes econòmics que tenia De la Rosa a canvi de la seva col·laboració amb l’Operació Catalunya. Curiosament, cap de les acusacions per les quals va cobrar De la Rosa van tenir cap recorregut al cas contra els Pujol Ferrusola, fins al punt, que De la Rosa no va ratificar la seva denúncia davant del jutge.

Part del dietari de Villarejo de la trobada amb De la Rosa el 10 de novembre de 2012/QS

Noms i negocis

Després que Villarejo feliciti a De la Rosa per la “bonica casa que té” i que el financer li serveixi un cafè, comencen a treballar. De la Rosa relata diferents episodis i coneixements de la política catalana i espanyola, fins i tot, li ensenya fotografies. L’exempresari ben aviat comença a posar condicions, com ara que un prestador com Pedro Cuello no li executi la hipoteca de casa seva i els 250.000 euros que li ha reclamat al matí a canvi dels informes. Tanta pressa té De la Rosa per col·laborar que aquell vespre mateix ja el vol acompanyar a Madrid a negociar amb els caps de Villarejo. El comissari, gat vell, se’l treu de sobre per tal de protegir la seva mascarada. Villarejo s’ha presentat com Manuel Delgado, advocat de la direcció del PP i enllaç amb el departament de Seguretat de l’Estat.

Un dels primers a sortir és Miquel Roca, excap de CiU a Madrid, i posterior advocat de Cristina de Borbó, filla de l’Emèrit, en el cas Noos. De la Rosa admet que va anar a la presó per culpa del boig del fiscal de Carlos Jiménez Villarejo, excap de la fiscalia anticorrupció a Catalunya, i pel president Pujol que el titllava “d’empresari model”. De la Rosa detalla que li pagava a Roca els viatges i fins i tot li deixava el seu avió que violaven gràcies als pilots que li deixava el rei emèrit.

Part de la conversa entre De la Rosa i Villarejo sobre com comencen a fer una llista de possibles investigats/QS

“M’interessa molt la col·laboració per cobrar”

De la Rosa continua venent-se com una font fiable i assegura a Villarejo que li pagava un milió de dòlars a l’any. “M’interessa molt aquesta col·laboració per cobrar”, insisteix De la Rosa per justificar la seva persistència per voler delatar independentistes. Així profunditza en suposats comptes a l’estranger, però comença pel cas Gescartera, i embolica La Caixa, on els Pujol i “tota convergència” en van sortir beneficiada. També inclou comptes al Bank of Scotland.

Part de la conversa entre Villarejo i De la Rosa amb què admet perquè li interessa delatar independentistes/QS

La conversa continua amb Jordi Pujol Ferrusola al que De La Rosa relaciona amb Carles Vilarrubí, amb Lluís Prenafeta, -exsecretari general de Presidència- i amb la família Suqué dels Casinos i insisteix que aquest pagava un 30% de la comissió a Convergència. Uns diners que blanquejaven a través del Festival de Perelada on també participava el Banc de Santander i l’HSBC. En aquest punt entra l’advocat Joan Piqué Vidal, condemnat per corrupció i suborns. De la Rosa remarca que està en un moment clau perquè està gran i arruïnat i que “si no col·labora se’l pot collar”.

Part de la conversa entre Villarejo i De la Rosa, on explica relacions de Vilarrubí amb Jordi Pujol Ferrusola/QS

Posteriorment, De la Rosa detalla la relació de Jordi Pujol Ferrusola amb Carles Vilarrubí i embolica la truca a Sol Daurella, la propietària de Coca-Cola i a Manuel Prado de Colón de Carbajal, el cap de la Casa Reial Espanyola en temps de Joan Carles de Borbó.

Conversa entre Villarejo i De la Rosa sobre les relacions de Vilarrubí amb Jordi Pujol Ferrusola/QS

Part de l’agenda de Villarejo on reflecteix dels noms que dona De la Rosa a Villarejo/QS

Més dades dels Pujols

Continua la reunió i ja, de cop, entre amb els germans Pujol i comença a donar informació sobre Pere, Josep i Oriol Pujol Ferrusola. Finalment, també embolica a Oleguer Pujol. En aquest context, demana que “s’espanti” a l’advocat, Modest Llopis perquè és “molt dèbil” i té informació sobre la família.

Part de la conversa entre Villarejo i De la Rosa on proposen empaitar l’advocat d’Oriol Pujol/QS

De la Rosa, quan Villarejo li recorda que ha de tornar a Madrid, comença a recordar-li que li ha de portar 250.000 euros. És més, li treu una llibreta amb els deutes que té i demana als caps del comissari que pressioni als seus creditors per tranquil·litzar-los. Fins i tot, i ja posats, De la Rosa, li comenta que si hi ha més diners de 250.000 euros, millor. “Tot és per la meva família”, justifica.

Part de la conversa on De la Rosa insisteix que li pagui els 250.000 euros a canvi d’informació/QS

Villarejo demana informació sobre Miquel Rosselló, un empresari de l’alimentació i la distribució. A partir d’aquí, De la Rosa afegeix Artur Mas, el seu pare, David Madí i el constructor Felip Massot.

Part de la conversa amb Villarejo on afegeix més noms a la llista per investigar/QS

De la Rosa reclama celeritat en el negoci, i que alliberin la seva dona i pregunta a Villarejo sobre la possibilitat de cobrar. Villarejo li confessa que no ho veu malament. De fet, el primer termini el cobrarà perquè Villarejo avançarà els diners. Fins i tot, De la Rosa demana que no treguin la informació en campanya perquè el faran màrtir. En aquest moment, Villarejo treu del barret la suposada relació de l’aleshores conseller d’Interior Felip Puig amb l’excap superior del CNP a Catalunya, Narcís Ortega, al que acusa de passar informes policials als líders de CDC. De la Rosa acompanya en cotxe a Villarejo fins al seu hotel amb una distesa conversa de les seves aficions particulars. Continuarà.