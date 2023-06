Feijóo explica per què encara no sap parlar anglès

El líder del Partit Popular espanyol, Alberto Núñez Feijóo, ha explicat el perquè encara no sap parlar anglès en una entrevista a Telecinco, en la qual ha admès que té un “problema” amb la llengua britànica. Segons ell, es tracta d’una problemàtica que tenen “la majoria dels espanyols”, però ha recordat que a les cimeres internacionals hi ha traductors per explicar el que diu cada líder.

Alberto Núñez Feijóo i Isabel Díaz Ayuso en una convenció del PP sobre joventut | ACN (PP)

Professor contractat

To i això, Feijóo ha reconegut la necessitat d’aprendre l’anglès i ha confessat que tenia ja un professor per estudiar-lo, però el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va anunciar l’avançament electoral dels comicis estatals de cara el pròxim 23 de juliol el passat dilluns. “Justament tenia el professor d’anglès per al dilluns passat i resulta que em convoquen eleccions, però no passa res. Treballarem. I li puc assegurar que l’important en les cimeres internacionals, que es fa normalment amb traductor, és que se sàpiga molt bé el que vull dir”, ha subratllat Feijóo a l’entrevista.

Espanya, un “país polièdric”

Més enllà d’aquest fet anecdòtic, el líder del Partit Popular ha assegurat que creu més en l’Estat de les autonomies que no pas Pedro Sánchez perquè ha sigut president de Galícia. “Crec més en la cultura que conforma un dels països més polièdrics i alhora més antic com a nació que és Espanya”, ha expressat. Així mateix, considera que l’Estat espanyol és un “país polièdric” des d’un punt de vista de les llengües i ha recordat com ell parla i practica el gallec. Amb això, Feijóo ha garantit que ell no tindrà “cap problema” en explicar-se “en la segona llengua del món”, en al·lusió al castellà. “Que se sàpiga molt bé el que vull dir és el que em preocupa”, ha manifestat.