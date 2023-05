Feijóo entoma el repte de Sánchez per al 23-J: “Com més aviat, millor”

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha decidit entomar amb determinació el repte que li ha plantejat Pedro Sánchez amb la convocatòria d’eleccions estatals per al pròxim 23 de juiol. “Com més aviat, millor”, ha dit el dirigent popular, que està convençut que pot aprofitar el vent de cua de l’aclaparadora victòria a les eleccions municipals i autonòmiques d’aquest diumenge. Feijóo ha advertit Sánchez que la convocatòria d’eleccions no amaga els resultats del 28-M. “Els espanyols ha dit prou”.

En un moviment sorprenent que ha deixat pràcticament tothom descol·locat, Pedro Sánchez ha decidit aquest dilluns avançar quatre meses les eleccions estatals. Els mals resultats del PSOE, que ha perdut cinc comunitats i ha vist com el PP guanyava amb contundència a bona part de l’estat. Els bons resultats del PP del diumenge marquen l’inici d’un “nou cicle polític”, diu Feijóo, que ara cal “culminar” amb una nova victòria el 23 de juliol i ha demanat una “majoria incontestable”.

El comitè de direcció del PP aplaudeix Feijóo després dels bons resultats a les eleccions del 28-M / ACN

Feijóo considera que Espanya ha passat pàgina amb Sánchez

“L’Espanya que no ha suportat aquest lustre del sanchisme no pot consentir quatre anys més”, ha assegurat el líder del PP. “Ni les polítiques ni el clima social general són el que Espanya vol” i ara toca “respondre amb claredat a les urnes”, ha insistit. Feijóo ha fet una crida a buscar una “majoria clara, incontestable i contundent” per poder “oblidar” els cinc anys de govern de Perdo Sánchez amb Bildu i els independentistes”, que han estat marcats pels “danys a la nació”.

Feijóo s’ha postulat com un president d’ordre que governarà des de la “moderació, la serenitat i el respecte institucional” i ha anunciat que hi haurà canvis importants si aconsegueix arribar a la Moncloa. “Això no va de substituir un govern per un altre, sinó que una política frívola deixi pas a una política responsable”.