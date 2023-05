Sánchez convoca eleccions el 23 de juliol després del desastre electoral

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat per sorpresa la dissolució de les corts i la convocatòria d’eleccions al Congrés el pròxim 23 de juliol. Sánchez ha comparegut d’urgència després de la desfeta a les eleccions municipals i autonòmiques d’aquest 28 de maig i ha admès la seva derrota. Tot i que a Catalunya els socialistes han guanyat en nombre de vots i han obtingut algunes alcaldies importants, a l’estat espanyol els resultats han sigut desastrosos i el PP s’ha alçat guanyador a llocs tan importants com la Comunitat de Madrid -i a la ciutat-, les Illes Balears, l’Aragó i el País Valencià. Els populars han estat la formació més votada a les autonòmiques que es van celebrar a diverses zones de l’estat espanyol amb més de 4,05 milions de vots (31,50%) i s’han alçat guanyadors en set comunitats amb majoria absoluta. Els socialistes han quedat molt lluny, amb 800.000 vots menys (28,11%).

Un dia després de la desfeta, Sánchez ha considerat que els mals resultats exigeixen “una clarificació sobre la voluntat dels espanyols, les polítiques del govern espanyol i les forces polítiques que han de liderar aquesta fase” i, per sorpresa, ha decidit convocar eleccions amb urgència. Inicialment, estaven previstes a finals de novembre, però Sánchez considera que “el millor és que els espanyols prenguin la paraula” com més aviat millor. “Només hi ha un mètode infal·lible per solucionar aquests dubtes, que és la democràcia, i per tant crec que el millor és que els espanyols prenguin la paraula i es pronunciïn per definir el rumb polític del país”, ha conclòs.

Sánchez intenta aturar la sagnia amb la convocatòria d’eleccions

“He pres aquesta decisió a la vista dels resultats d’ahir. Les primeres conseqüències d’aquests resultats és que grans alcaldes es veuran desplaçats malgrat la gran gestió que han fet”, ha dit Sánchez en la seva breu compareixença. El govern espanyol pretén frenar amb aquesta decisió la sagnia socialista i “sotmetre el seu mandat a la voluntat popular”. “A hores d’ara el govern ha tirat endavant les grans reformes a què es va comprometre”, ha conclòs el president espanyol. Així, les eleccions se celebraran el 23 de juliol i la campanya començarà com habitualment dues setmanes abans de la cita a les urnes.