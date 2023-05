PP i Vox acaben amb l’Acord del Botànic al País Valencià

El Partit Popular ha recuperat la força al País Valencià i ha guanyat les eleccions a les Corts Valencianes. La llista liderada per Carlos Mazón ha obtingut 40 diputats dels 99 totals. Això significa que no podrà governar en solitari i necessitarà els vots de Vox. La ultradreta ha aconseguit 13 diputats. Totes dues forces han augmentat moltíssim la seva representació. El PP ha passat dels 19 als 40 diputats, és a dir, més del doble, i Vox dels 10 als 13. Ciutadans, però, que n’havia obtingut 18 l’any 2019, els ha perdut tots, com ha passat a la resta de l’Estat espanyol.

D’altra banda, els grans derrotats de la nit electoral al País Valencià han estat els partits d’esquerres i Ximo Puig, el fins ara president de la Generalitat. El PSPV, Compromís i Podem, que havien governat en les darreres dues legislatures mitjançant el conegut com a Acord del Botànic no han pogut revalidar els resultats de les anteriors eleccions. La patacada més gran ha estat per a Podem, que s’ha quedat sense representació després d’haver obtingut 8 regidors l’any 2019. Compromís n’ha perdut tres i es queda amb 14, mentre que el PSPV puja i passa dels 27 als 32, que no deixen de ser insuficients.

Ximo Puig, en una imatge d’arxiu | Europa Press

Compromís perd l’Ajuntament de València

D’altra banda, Compromís ha perdut el que havia estat el seu gran triomf en els últims vuit anys: l’alcaldia de la ciutat de València. Joan Ribó no podrà repetir govern, ja que el Partit Popular i Vox també sumen la majoria a l’Ajuntament de la capital. El resultat final ha estat molt ajustat. Compromís i el PSPV sumen 16 regidors, pels 17 de la dreta i la ultradreta. María José Català es convertirà, doncs, en alcaldessa de València i recuperarà així la cadira que va deixar lliure Rita Barberà l’any 2015.