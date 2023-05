PSC guanya a Tarragona i ERC es queda sense opcions de repetir l’alcaldia

El PSC guanya les eleccions de Tarragona sense majoria absoluta. D’aquesta manera, Rubén Viñuales es corona com a clar vencedor a la ciutat, després de totes les crítiques que va rebre la seva candidatura per haver participat en la llista de Ciutadans a les eleccions del 2019. De fet, no és la primera vegada que el PSC guanya a Tarragona, però ERC va aconseguir pactar per endur-se l’alcaldia. Aquesta vegada, tot i endur-se la segona posició, ERC es queda sense opcions per fer algun pacte de coalició, ja que els resultats independentistes sumats no arriben a la majoria.

D’aquesta manera el repartiment de l’Ajuntament de Tarragona dona un total de 9 regidors al PSC, dos més que les eleccions del 2019. Pel que fa a la segona força, ERC ha perdut un regidor, el que col·loca el partit en una situació complicada per poder pactar. Com a novetat, el PP i Vox es converteixen en la tercera i la quarta força més votada de la ciutat, amb 4 i 3 regidors, respectivament. Pel que fa a Junts, ha quedat per sota amb 3 regidors, els mateixos que les passades eleccions.

El candidat de Junts a Tarragona, Jordi Senda, amb Jordi Turull, Josep Rull i Míriam Nogueras / ACN

D’un empat a una victòria

El PSC en les passades eleccions es va endur la victòria. Tot i això, només va obtenir 464 vots més que l’ERC de Pau Ricomà, i van aconseguir 7 regidors cadascun. Va ser, per tant, un empat tècnic. Amb aquest resultat, l’alcaldable d’ERC va pactar amb els comuns i va comptar amb el suport extern de Junts i de la CUP. A la meitat de mandat, el 2021, per buscar estabilitat, Ricomà va fer entrar al govern Junts, amb 3 regidors, i la CUP, amb 2. Aquesta decisió va fer que els comuns marxessin de l’executiu, perquè per a ells donar un espai als convergents era una línia vermella que no estaven disposats a creuar.