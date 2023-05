Guanyem i el PSC empaten en el primer lloc i desbanquen Junts a Girona

El PSC i Guanyem empaten a Girona, tot i que no aconsegueixen la majoria absoluta. Així doncs, en aquestes eleccions municipals del 28 de maig, Junts no ha pogut conservar els seus regidors i ha acabat en tercera posició després de la seva victòria ara fa quatre anys. Pel que fa a les forces més votades, han aconseguit el mateix nombre de regidors, dos més que les eleccions passades, on curiosament van empatar en la segona posició. Aquest resultat, però obren la porta al debat per fer pactes de coalició, ja que cap dels partits ha obtingut la majoria absoluta i, per tant, no podrà governar en solitari. Així doncs, aquest podria ser el tret de sortida d’un acord independentista al capdavant de l’ajuntament de Girona.

D’aquesta manera, l’Ajuntament ha quedat reordenat amb el PSC i Guanyem el capdavant amb 8 regidors cadascun. En primer lloc -per haver aconseguit més vots- el PSC ha aconseguit dos regidors més que el 2019. Pel que fa a Guanyem ha aconseguit pujar fins a la segona posició, amb 8 regidors, també dos més que les últimes eleccions. Pel que fa a Geis, que era l’aposta de Junts, no ha pogut quedar-se en el lideratge de l’ajuntament i ha perdut un total de tres regidors, quedant-se en tercera posició amb 6. Com a novetat a la ciutat de Girona, Vox i PP han aconseguit entrar a l’hemicicle amb un regidor cadascun. Per contra, però, Ciutadans ha perdut els seus 2 regidors.

Gemma Geis i Jordi Turull en un acte de campanya a Girona / ACN

La disputa independentista entre Junts i Guanyem

En aquest mandat, Junts ha governat en minoria. De fet, va obtenir 9 regidors en les passades eleccions i va pactar amb ERC que va aconseguir 4 regidors, que repeteix alcalde amb Quim Ayats. També opten pel mateix candidat el PSC i Guanyem. Els socialistes, que van obtenir 6 regidors, han triat la diputada al Parlament Sílvia Paneque, mentre que Guanyem —la versió més lleugera de la CUP i amb 6 regidors— opta per Lluc Salellas, germà de l’advocat i exdiputat de la CUP, Benet Salellas.

Amb aquest context, Junts per Catalunya ha afrontat les eleccions del 28 de maig amb la incògnita de com afectarà la cursa electoral a Girona l’adeu de Marta Madrenas, després de 7 anys com a alcaldessa de Girona. La substituta de Carles Puigdemont quan aquest va ser elegit president de la Generalitat ha preferit no optar a la reelecció i ha estat substituïda per l’exconsellera Gemma Geis, figura propera al mateix Puigdemont. Tot i que el partit s’ha endut la victòria, ha estat molt més ajustada del que s’esperaven.