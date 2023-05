Un municipi aconsegueix tancar les urnes en menys de 30 segons

En els pobles petits les urnes no acostumen a arribar a les 8 de vespre. Ara bé, quan el poble només hi ha 7 habitants censats intentes buscar alguna motivació més. Això és el que fa a Villarroya, un petit municipi de La Rioja que ha aconseguit batre el rècord de precocitat en tancar una mesa electoral. Els set habitants del poble han votat en un total de 29 segons, batent la seva pròpia marca.

De fet, tal com s’acostuma a dir la pràctica dona tota l’experiència necessària per seguir batent rècords, un darrere l’altre i els habitants de Villarroya ja saben perfectament què és el que han de fer. “Estem ja molt entrenats. Som set, tres estan en la taula, altres tres, de suplents, i una altra persona més. Així que, a les 8 del matí, ja estàvem tots aquí esperant”, ha relatat Salvador Pérez, candidat del Partit Popular, just després de tancar la mesa.

A més, cal recordar que en aquesta contesa electoral a La Rioja no només voten el seu alcalde, sinó que també hi ha eleccions autonòmiques, i per tant s’han d’introduir dues paperetes a l’urna. Amb tot, els veïns de la localitat estaven en aquesta ocasió especialment motivats, perquè, com ha assenyalat Pérez, “hi havia un altre poble que ens volia fer la competència”.

A tot això cal afegir que Villarroya ja va batre el seu propi rècord de velocitat l’any 2015 en tancar les seves urnes en les eleccions del mes de desembre a les nou i un minut del matí. Des d’aleshores es van proposar anar cada cop més ràpid i el nou rècord no va arribar fins a les eleccions generals d’abril del 2019 quan van trigar només 40 segons a votar.

Una qüestió de tradició

Villarroya, un poble situat a la comarca de Cervera del Río Alhama, fa anys que ostenta el reconeixement de ser el primer poble a tancar les seves urnes de tot l’estat. Un reconeixement que “es va donar com una cosa casual” i que ja és una tradició, fins i tot els mitjans de comunicació es traslladen a la localitat per captar el moment i poder reportar el potencial rècord. “No saps la de càmeres que hi havia avui”, ha assenyalat Pérez, que és l’alcalde que porta més anys al càrrec de tot l’estat, ja que va prendre possessió per primera vegada l’any 1973, i ha anat encadenant mandats des de llavors.

D’aquesta manera, el pròxim mes de setembre – sempre que revalida el càrrec- una informació que els habitants del municipi ja saben “perquè ja hem fet l’escrutini, però fins a les vuit del vespre no es pot dir”- complirà 50 anys com a alcalde del municipi. “No em canso, estic ja acostumat”, ha assegurat.