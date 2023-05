Gairebé 5,5 milions de catalans cridats a votar en 2.730 col·legis electorals

Un total de 5.490.046 catalans estan cridats a votar en les eleccions municipals d’aquest 28-M, en 2.730 col·legis electorals repartits per tot Catalunya. Segons dades recollides per l’Agència Catalana de Notícies (ACN), hi ha 8.946 meses, un total de 581 més que en els anteriors comicis locals, celebrats el maig del 2019. En aquestes eleccions s’elegiran 947 alcaldes i alcaldesses i un total de 9.139 regidors. Els nous ajuntaments es constituiran el 17 de juny i els consistoris hauran de votar aquell dia, d’entre els regidors electes, qui es converteix en l’alcalde de cada municipi. Si no n’hi ha cap que tingui la majoria absoluta, abans hauran calgut pactes entre els partits que hagin obtingut representació, però si no s’arriba a cap acord, la llei preveu que el candidat més votat sigui investit alcalde.

Una urna en el moment en què ha votat un elector en un dels col·legis electorals de la ciutat de Tarragona el 28-M / ACN

De moment, però, aquest diumenge s’han de pronunciar els ciutadans. Per demarcacions –segons la divisió territorial que marca l’Estat–, a les comarques de Barcelona hi ha 4.068.343 electors censats que poden exercir el seu dret a vot, en 1.638 col·legis i 6.472 meses. A les de Tarragona, estan cridades a les urnes 583.321 persones, en 269 col·legis i 1.039 meses; A Girona, 535.257 (384 col·legis i 860 meses) i a Lleida, 303.125 (339 col·legis i 575 meses).

Més de 80.000 catalans voten per correu

Tot i que la imatge de les eleccions són els ciutadans acudint als col·legis electorals, un total de 80.100 catalans van sol·licitar el vot per correu, malgrat les complicacions burocràtiques que poden sorgir en alguns casos, de manera que ja han votat. En les eleccions municipals del 2019, a Catalunya es va registrar una participació del 64,82%. A les 14 hores havia votat el 35,69% del cens, i a les 18 hores, el 51,02%. L’horari de votació és de les 9 hores del matí fins a les 8 del vespre.

Per a l’habitual dispositiu de seguretat que vigila els col·legis electorals, estan mobilitzats un total de 8.025 agents: 3.891 dels Mossos d’Esquadra, 2.974 policies locals, 1.100 del Cos de la Policia Nacional espanyola i 1.160 de la Guàrdia Civil.

No només es trien alcaldes i regidors aquest 28-M

D’aquestes eleccions no només en sortiran els regidors que formaran part dels ajuntaments sinó també els consells comarcals, que es constituiran a mitjans de juliol, i les quatre diputacions catalanes. I no només: a l’Aran també voten avui diumenge el seu Coselh Generau d’Aran.

A més a més, fora de Catalunya, aquest 28-M hi ha eleccions als parlaments del País Valencià, les Illes Balears, i eleccions autonòmiques a Madrid i altres comunitats.