Odissea per demanar el vot per correu: un certificat mèdic i pagar un notari

Pagar, encara que sigui indirectament, per votar. Per tenir accés al mecanisme per votar. Aquesta és la situació amb la qual s’ha trobat un veí de Centelles, Domènec Tarrés, quan ha volgut demanar el vot per correu perquè el seu estat de salut no li permetrà desplaçar-se físicament fins al col·legi electoral el 28-M. El termini per sol·licitar el vot per correu finalitza aquest dijous i Tarrés encara no sap si podrà exercir el seu dret a vot. En declaracions a El Món, la seva filla, Anna Tarrés, exposa el seu cas com la punta de l’iceberg “del que es deuen trobar moltes persones que volen votar, però que a l’hora de fer els tràmits topen amb aquestes barreres”.

Anna Tarrés detalla que fa uns quatre dies que van començar amb les gestions per poder demanar el vot per correu i, aquest matí, amb els poders notarials preventius que té per fer qualsevol gestió en nom del seu pare –afectat per una malaltia greu– s’ha desplaçat fins a l’oficina de Correus. Aquí és on comença l’odissea.

Poder notarial per poder demanar el vot i un certificat mèdic per poder demanar el poder notarial

La normativa electoral exigeix que el vot per correu el sol·liciti l’interessant presencialment. Si l’afectat no pot desplaçar-se, necessita que un representant tingui un poder notarial específic per a aquesta funció, no serveix el poder genèric que té la seva filla, que fins i tot li permetria vendre les seves propietats. Però per aconseguir aquest poder per al vot, que ha de firmar un notari, cal un certificat mèdic emès des d’un CAP que certifiqui al notari que l’interessat no pot desplaçar-se per fer els tràmits. El tràmit notarial és gratuït, però per fer anar un notari al domicili des de Vic –a Centelles no n’hi ha– s’ha de pagar el desplaçament.

Domènec Tarrés va sortir d’un ingrés hospitalari divendres passat i, per prevenció, la família va decidir que una bona opció era sol·licitar el vot per correu i no arriscar-se que, el dia dels comicis, no pugui sortir de casa. Així, la seva dona va acudir a l’oficina de Correus amb el DNI del seu marit, però allà li van explicar que necessita uns poders notarials determinats. És aleshores quan la filla, que disposava d’uns poders preventius davant el notari, va anar fins a l’oficina; però es va trobar, de nou, amb una altra barrera. Anna Tarrés explica que, tot i que són uns poders “molt extensos, no són específics per sol·licitar el vot per correu” per al pare. A Correus li van detallar que, per obtenir aquests poders, un notari havia d’anar “a casa de la persona afectada per fer-li un poder a una tercera persona perquè, en nom seu, vagi a sol·licitar el vot per correu”.

Quan va sentir això, la filla de l’afectat “al·lucinava”, ja que pensava que no es trobaria “cap impediment” perquè el seu pare pogués exercir el dret a vot. “Ens trobem en un bucle”, lamenta.

A part que el tràmit notarial els pot costarà un mínim, 50 euros, quan van contactar amb la notaria i els van confirmar que podrien anar-hi aquest dimecres al migdia, els van recordar que necessitarien un certificat mèdic que detallés la situació de l’interessat i que confirmés que el seu estat de salut no li permet desplaçar-se. Un certificat que han d’entregar abans de la visita del notari. Tenen un informe mèdic de l’hospital on va estar ingressat, però no és vàlid, així que la filla va trucar al CAP i va demanar hora amb la metgessa de capçalera, però no els podrà atendre fins dijous. El procediment arriba a un carrer sense sortida. Si no aconsegueixen que un notari els pugui visitar el mateix dijous, Domènec Tarrés no podrà votar per correu.

El termini per sol·licitar el vot per correu finalitza aquest dijous, 18 de maig | EP

Amb aquest procés es perden vots

“Torno a estar a la casella de sortida”, explica la filla a aquest diari. Quan ha anat aquest matí a l’oficina de Correus, la treballadora li ha assegurat a Tarrés que “ja s’ha trobat amb quatre o cinc persones” en la seva mateixa situació. La família de Centelles pot entendre que el procediment “inclogui la figura d’un notari” per tal de garantir que no hi ha res estrany, però demanen que es plantegi “un mecanisme més senzill”. “S’estan perdent vots de gent que vol votar i no pot”, remarca la filla de l’afectat, que ha volgut explicar el seu cas per intentar visibilitzar un procés complicat que, n’està convençuda, afecta “milers” de persones més a Catalunya. “El meu pare vol votar”, reivindica, “i no ha de dependre que aquell dia jo el pugui portar o no amb cadira de rodes”.