El soci gestor de Mediapro, Jaume Roures, ha anunciat que la companyia que dirigeix reclamarà a l’ultra de l’Espanyol que va tirar una càmera de televisió a terra que pagui per la destrossa. En una entrevista a RAC1, Roures ha assegurat que “tothom ha quedat retratat, tant els que anaven coberts com els descoberts”. Els Mossos d’Esquadra, la Lliga i l’Espanyol treballen conjuntament per identificar el màxim nombre de radicals que van saltar al camp després de la victòria del Barça. Aquells que siguin identificats s’enfronten a multes i a ser expulsats dels camps de futbol.

Roures ha assegurat que Yago Darnell, que fins aquest dilluns era candidat del PP a Sant Joan Despí, “haurà de pagar” la càmera que trencar en un moment de ràbia. “La càmera era nostra, i pot costar entre 40.000 i 50.000 euros”, ha dit. Darnell va saltar al camp quan els jugadors del Barça estaven celebrant el títol de Lliga. Fora de si, el jove paga la seva decepció i impotència amb una càmera de televisió. Tot sota l’atenta mirada de la realització de la mateixa Mediapro, que amb una altra càmera ho va gravar tot i va seguir una bona estona el noi per assegurar-se que captava un primer pla de la seva cara.

Ultres de l’Espanyol salten al camp després del derbi, mentre els jugadors del Barça celebren la Lliga | EP

L’ultra es fa viral després de ser captat per les càmeres

Després que les imatges es fessin virals, el PP li va reclamar que renunciés a presentar-se a les eleccions. “Qualsevol acte de violència és reprovable i el condemno; atacar una càmera de televisió és una bogeria”, va dir l’alcaldable popular per Barcelona, Daniel Sirera. Hores després el jove va renunciar i es va presentar a una comissaria dels Mossos d’Esquadra acompanyat pel seu advocat. Darnell s’ha afanyat a col·laborar amb la policia catalana per esclarir l’incident que va protagonitzar en preparació d’un possible judici. El jove podrà utilitzar la ràpida reacció com a atenuant per la seva conducta violenta.

Aquest dilluns al vespre un segon candidat del PP va ser identificat com un dels centenars d’ultres que va saltar al camp després del partit contra el Barça. Es tracta del número 11 de la llista dels populars per Cerdanyola del Vallès, Carlos Ferrer-Calbetó, que apareix en unes imatges encarant-se als antiavalots dels Mossos, que el colpegen dues vegades a les cames amb una porra.