Segon candidat del PP entre els ultres de l’Espanyol que van saltar al camp

Un segon candidat del Partit Popular (PP) es troba entre els ultres de l’Espanyol identificats pel salt al camp d’aquest diumenge a la nit mentre el Barça celebrava el títol de Lliga, com ha informat el diari Ara. Es tracta del candidat número 11 a la llista de Cerdanyola del Vallès, Carlos Ferrer-Calbetó, i apareix en unes imatges de la invasió encarant-se als Mossos d’Esquadra, que li propinen dos cops de porra a les cames. És el segon membre del PP que apareix a les llistes del partit per a les eleccions municipals del pròxim 28 de maig. Yago Darnell, número 9 a la llista de Sant Joan Despí, va ser gravat amb la cara destapada quan tirava una càmera de televisió a peu de gespa i, posteriorment, tornava a la grada. El jove, que també era entrenador de categories inferiors i coordinador al Club Junior de Sant Cugat, ja ha presentat la seva renúncia i ja no forma part de la candidatura.

Segons recull el rotatiu, la cap de llista del PP a Cerdanyola, Anabel Plans, no sabia que un membre de la seva llista hagués participat en els aldarulls a l’RCDE Stadium, però ha insistit al diari que, pel que es pot veure a les imatges, el jove “no està fent res” i no considera que la seva actuació hagi de ser castigada.

El candidat del PP, gravat per les càmeres de televisió

En el vídeo del tuit a continuació, es pot veure Ferrer-Calbetó. A partir del segon 25, vestit amb texans i un jersei negre, el jove apareix entre els ultres encarant-se amb el cos de seguretat. Ferrer-Calbetó confronta un Mosso d’Esquadra, qui li propina un cop de porra a la cuixa. Un altre agent apareix i torna a colpejar-lo a les cames, però no aconsegueixen apartar-lo i continua increpant. Finalment, al segon 42, es veu com el candidat del PP surt corrents en veure que un mosso fa el gest d’avançar cap a ell.

🤦‍♂️ Els ultres de l'Espanyol salten al terreny de joc contra els jugadors del Barça#GolaGolE3

Els Mossos i la Lliga investiguen la invasió de camp

La investigació pels fets que han tingut lloc aquest diumenge de la nit, al final del derbi a l’estadi de Cornellà-El Prat, en què el Barça es proclamava campió de Lliga, continua en marxa per part dels Mossos d’Esquadra i la Lliga. Centenars de seguidors de l’Espanyol van saltar al camp mentre els jugadors del Barça celebraven el nou títol. Els investigadors estan analitzant totes les imatges per identificar més radicals blanc-i-blaus.