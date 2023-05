El jutge imputa el mosso de la Brimo que va colpejar Josep Costa

Serà a dos quarts de dotze del migdia del 13 de juny quan un agent de la Brigada Mòbil (Brimo) dels Mossos d’Esquadra haurà de donar explicacions davant del jutge per haver pegat un cop de porra a la mà de l’exvicepresident del Parlament Josep Costa. L’agent amb el número operatiu policial (NOP) D0E114 haurà de declarar com a imputat davant del titular del jutjat d’instrucció número 29 de Barcelona, Santiago Garcia, per la seva actuació durant la concentració en protesta de la cimera francoespanyola a Barcelona del passat 19 de gener.

La diligència del jutge, signada el passat 10 de maig i a la qual ha tingut accés El Món, també preveu que el mateix dia declarin els tres testimonis que van veure l’acció de l’agent antiavalots que va lesionar els dits de l’exdiputat. Així mateix, demana que aclareixi si portarà un advocat o bé si n’hi ha d’assignar un d’ofici. En aquest punt, Costa, en declaracions a El Món, assegura que espera que la conselleria d’Interior no es faci càrrec de la defensa del policia.

Manifestació independentista a Montjuïc contra la cimera hispanofrancesa / ACN

Procés lent en la tramitació de la denúncia de l’exvicepresident del Parlament

El cas Costa no ha estat un camí de roses, precisament. En primer terme, la denúncia es va arxivar perquè l’autor era desconegut. Però un cop les imatges van ser aportades al jutjat, es va reobrir la instrucció. El passat vint de febrer, el jutge va considerar que hi havia prou indicis per “atribuir a persones determinades la participació en el fet punible”. El deu de març, Costa va prestar declaració i el jutge el va enviar al metge forense per fer el pertinent diagnòstic.

Un cop que ha reunit tots els documents, la declaració de la víctima i els comunicats mèdics, el jutge entén que ara ja és hora de prendre declaració com a imputat al mosso d’esquadra. Segons la denúncia, a les deu del matí del dia de la cimera, Costa es trobava a les escales de la plaça Puig i Cadafalch recolzant les mans -com altres concentrats- en una “fina” filera de tanques lligades amb cadenes. Un escenari on no hi va haver cap senyal ni cap actuació violenta, com a la resta de la manifestació. El relat de Costa assegura que, sense cap explicació ni paraula, el mosso d’esquadra denunciat li va propinar “gratuïtament un cop a la mà amb la porra extensible”. El cop de l’agent antiavalots va suposar per a Costa tres dies de baixa i un tractament de cinc dies amb un dolor que encara va persistir setmanes.