Absolts els brimos acusats d’atonyinar un policia i ex alt càrrec d’Interior

“La força utilitzada va ser necessària i proporcionada davant l’actitud provocadora i agressiva del denunciant“. Aquest és l’argument clau que ha aplicat la titular del Jutjat d’Instrucció 25 de Barcelona per absoldre tres membres de la Brigada Mòbil (Brimo) -la unitat antiavalots dels Mossos d’Esquadra- denunciats per haver atonyinat Xavier Almirall, un policia de llarga trajectòria jubilat i ex-alt càrrec d’Interior. Tot en el marc de la concentració convocada per l’ANC i Òmnium davant del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona en protesta per una conferència del president del tribunal del Procés, Manuel Marchena, el passat 4 de juliol.

La resolució, de set pàgines i a la que ha tingut accés El Món, resol el judici del passat 21 de març, la jutgessa Elena Carasol interpreta que de la prova aportada, tant imatges, com documental i els dos testimonis -n’eren quatre, però els va reduir a dos- no es pot deduir que el sergent, el caporal i l’agent denunciats fessin un ús il·legal de la força. En canvi, la magistrada sí que interpreta, arran de les imatges i dels testimonis, que Almirall actuava com un dels “líders de la manifestació”. També ressalta les imatges de vídeo que en un moment determinat, el denunciant va aixecar els braços i va cridar “mireu, mireu” per intentar captar l’atenció dels mitjans. La jutgessa conclou que no es pot condemnar per un delicte de lesions perquè no s’acredita que les ferides recollides en els informes mèdics fossin per una actuació “impròpia o desproporcionada de la policia”.

“Fragilitat capil·lar de l’individu”

La sentència considera que un dels tres acusats, l’agent, no va participar dels fets. En canvi, pel que fa al caporal, la jutgessa reconeix que és “cert” que va agafar el denunciant pel braç per treure’l de la manifestació després d’haver estat colpejat pel mateix Almirall. “Molt probablement va ser en aquest moment”, raona la magistrada, “que se li van causar les lesions al braç, donada la fragilitat capil·lar de l’individu de 69 anys amb independència de la seva forma física”.

Sobre la resta de lesions que, en un principi, van ser imputades al sergent, la sentència conclou que és “perfectament assumible que es causessin quan el senyor Almirall es bellugava a terra, sense que els cops que diu haver rebut a l’esquena per part del caporal podrien haver causat les erosions”. Una interpretació que va voler acreditar amb traça l’advocat del denunciant, Adrià Bagó. D’aquesta manera, considera que el relat de la seva defensa no queda acreditat i compra la tesi dels advocats dels Mossos, José Antonio Bitos, en nom del sindicat USPAC, que va aconseguir neutralitzar, a ulls de la jutgessa, la prova aportada pel denunciant.

Xavier Almirall, i els tres mossos que el vigilaven de prop/Mireia Comas

Una sentència amb totes les versions

La sentència de la jutgessa recull fil per randa totes les versions dels fets individualitzades. Un relat que mostra el duel de visió dels fets entre els denunciants i els policies. Així recull fil per randa la redacció dels fets que va exposar el denunciant de com els Mossos el van pressionar per fer-lo baixar de la vorera i contraposa les tres versions dels policies. La clau de tot plegat van ser els testimonis que no van permetre corroborar els fets expressats pel denunciant i així ho fa constar en la resolució. En definitiva, els absolt perquè no queda acreditat que l’actuació dels policies va ser desproporcionada i, en cap cas, es pot acreditar que li produïssin lesions.