Interior es compromet a dimensionar la Brimo abans d’acabar el juny

La Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra (Brimo), la unitat antiavalots d’elit de la policia catalana, tornarà a tenir les places que li pertoquen, teòricament abans d’acabar el primer semestre de l’any. Així s’ha compromès el mateix conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, per escrit, en una resposta parlamentària sobre el nombre de membres que ha de tenir la Brimo. Precisament, una de les queixes de la unitat i dels seus comandaments ha estat durant els darrers mesos la pèrdua d’efectius, amb una incorporació de nous agents insuficient i sense una formació específica d’ordre públic, ja que es troben en situació de “comissió de servei”.

Segons una resposta parlamentària a la qual ha tingut accés El Món, la Brimo va tancar l’any 2022 amb 508 efectius, després de les queixes del cap de la unitat, l’intendent Xavier Pastor, que al setembre ja alertava el conseller que havien perdut un 10% d’efectius i que anaven curts de personal amb només 456 efectius. Ara Interior treballa amb una dotació d’efectius prevista en la relació de llocs de treball de 515 agents. La conselleria prepara la convocatòria del concurs per acabar de cobrir les vacants la brigada. Una decisió, però, que deixa enlaire la recomanació d’incrementar els antiavalots fins a 600 efectius.

Part de la resposta parlamentària sobre la Brimo pr part del conseller Elena

Concurs bianual

L’aposta de la conselleria és “dimensionar” la plantilla de la Brimo a través d’aquesta convocatòria de concurs oposició per a accedir a l’especialitat, “amb una periodicitat bianual”. Aquesta és la solució immediata per cobrir les vacants fins als 515 efectius i poder “asserenar” els agents, ja que els quadrants d’horaris han estat molt “tensats” sobretot a final d’any. El conseller, en la seva resposta, assegura que “el primer semestre d’enguany és previst convocar un concurs oposició per a aquesta àrea”.

L’aprovació dels pressupostos i l’aprovació del nou decret d’estructura de la policia permeten, segons Interior, assegurar aquesta convocatòria i mirar d’estudiar l’increment de la plantilla de la unitat abans d’acabar la legislatura. Cal tenir present que, a més de destinar-hi efectius, a causa de l’alta especialització de la Brimo, cal acompanyar l’operació de la millora de la formació, material i nombre de la seva germana petita, les Àrees Regionals de Recursos Operatius, conegudes com a ARRO, que tot sovint, fan desplegaments conjunts o complementaris.

Membres de la Brimo en una acció a Via Laietana

La Brimo, l’última de la fila

La notícia del compromís d’Elena, però, s’observa amb precaució per part de la Brimo. Fonts de la unitat recorden que, tot sovint, els “departaments d’Interior arrosseguen els peus quan es tracta de millorar les condicions de treball de la unitat”. “Tots sabem que l’ordre públic no està de moda”, apunten les mateixes fonts. En aquest context recorden que altres unitats els han passat al davant en compliment de les seves peticions, com ara la Unitat Aquàtica o el Grup Especial d’Intervenció, el lloat GEI. De fet, la Brimo és la segona unitat d’intervenció després del GEI, format per uns 40 membres, i quan fan curt o necessiten suport els complementen agents de la Brimo, fins i tot, tiradors.

De tota manera, des de la brigada antiavalots insisteixen que, si bé serà positiu complir amb la ràtio, seria millor fer cas de les recomanacions que es van fixar en la Comissió d’Estudi del Model Policial del Parlament. En aquesta comissió, agents i tècnics convenien que calia no només dimensionar sinó “redimensionar”. És a dir, apostaven per elevar fins a uns 600 membres la Brigada Mòbil, ateses les noves necessitats de control de la seguretat pública. “Cal recordar que fa cinc anys que estem en Nivell 4 sobre 5 d’alerta terrorista”, indiquen els antiavalots. Una dada gens gratuïta perquè és la Brimo l’encarregada de la majoria de les vigilàncies estàtiques en punts de risc, com ara a l’aeroport de Barcelona o monuments com la Sagrada Família. La feina de Pastor serà convèncer el comissari en cap, Eduard Sallent, que necessiten ser 600.