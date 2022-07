VÍDEO Una bandera d’Espanya fa créixer la tensió a la protesta contra Marchena

Concentració independentista contra la visita del president de la sala penal del Tribunal Suprem, Manuel Marchena, aquest dilluns a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB). Òmnium Cultural i l’Assemblea Nacional Catalana han fet una exhibició de força per tal de denunciar la politització de la justícia espanyola sota el lema Denunciem Marchena. La situació, que en principi semblava inofensiva, ha acabat generant tensió entre manifestants i policia, que protegia l’edifici des de dos quarts de quatre.

La tensió ha crescut quan una parella ha aparegut amb una bandera d’Espanya i ha increpat els manifestants, que de seguida s’hi han tornat. La parella de seguida ha estat envoltada pels Mossos i ha dit a la policia que estaven ”defensant la llei” i el jutge Marchena dels ”lazis”. Els Mossos han fet un cordó per evitar l’accés dels manifestants al Col·legi d’Advocats i la tensió ha anat decreixent per tornar a augmentar a l’arribada dels assistents a l’acte de Marchena.

Una dona encarant-se a la policia en la manifestació contra l’arribada del jutge Marchena / Mireia Comas

Els concentrats han cridat ”fora feixistes” i ”pim pam pum fins que no en quedi ni un” mentre la parella continuava exhibint la bandera espanyola i un dels manifestants els escopia, el que ha provocat una petita càrrega dels Mossos per evitar que s’arribés a les mans. A més, durant la visita del president de la Sala Segona del Tribunal Suprem, i sota el lema de “Cap lliçó de l’opressor”, l’Assemblea ha desplegat una pantalla gegant LED davant de l’ICAB per projectar les imatges de violència policial que Marchena va prohibir mostrar com a proves en el judici del procés.

La conferència de Marchena no ha començat fins les 17 hores, però les persones que han assistit a la conferència han anat passant el cordó policial a comptagotes. La gent concentrada ha increpat els assistents titllant-los de botiflers, tot i que no hi ha hagut cap impediment per poder accedir al recinte. Mentre que la policia es dirigia als manifestants en català, el curiós és que a tots els advocats els han parlat en castellà des del primer moment, mostra de la feblesa de la llengua catalana a l’àmbit judicial.

Vint advocats fan una acció dintre de l’ICAB

Una vintena d’advocats ha mostrat el seu rebuig a Marchena des de dins de l’ICAB. Quan Marchena ha començat la seva intervenció s’han aixecat i han sortit de la sala en repulsa per la sentència del jutge contra el moviment independentista. Un d’aquests advocats era Pep Cruanyes, que ha explicat l’acció a la sortida del Col·legi.

La conferència de Marchena

El ponent de la sentència del procés ha estat convidat per la secció penal de l’ICAB per oferir un curs conferència presentat pel penalista Miguel Capuz i la vocal de la secció, la lletrada Clara Martínez Nogués. La conferència porta per títol Intel·ligència artificial i procés penal, és gratuït i es celebrarà aquesta tarda a la vuitena planta del Col·legi, on s’estan concentrant centenars de persones per mostrar el seu rebuig a aquest jutge autor de la dura sentència que va portar els líders del procés a la presó.