Un dels ultres de l’Espanyol que va saltar al camp és candidat del PP a Sant Joan Despí

Un dels ultres de l’Espanyol que aquest diumenge va saltar al camp després de la victòria del Barça és un candidat del PP a l’alcaldia de Sant Joan Despí. Yago Darnell, que va ser gravat en directe mentre tirava una càmera de televisió a peu de gespa i tot seguit torna a la grada. El jove, que va de número 9 a la llista del PP, apareix amb la cara destapada i no fa cap intent seriós d’amagar-se o evitar que se’l reconegui, com sí que van molts altres ultres que van saltar al camp.

Madre de dios pic.twitter.com/SNnCw3LQuy — Bernat Castro 🦊 (@BernatCastro87) May 14, 2023

El candidat del PP a l’alcaldia de Barcelona, Daniel Sirera, ha assegurat que li demanaran que plegui i renunciï a presentar-se a les eleccions. Els populars asseguren que no és afiliat seu i que està a la llista de Sant Joan Despí com a independent. “Qualsevol acte de violència és reprovable i el condemno; atacar una càmera de televisió és una bogeria”, ha dit Sirera. En el vídeo que s’ha fet viral es pot veure Darnell caminant cap a la grada amb una jaqueta que es posa davant de la cara, passa pel costat de la càmera, l’empeny i després puja ja sense cap intenció d’amagar-se, potser pensant que ja s’havia salvat.

Els Mossos i la Lliga investiguen la invasió de camp dels ultres

Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació pels incidents del final del derbi a l’estadi de Cornellà-El Prat. Centenars de persones van saltar al camp un cop finalitzat el partit per interrompre la celebració dels jugadors del Barça. La policia catalana ha explicat que està pendent de rebre l’expedient del coordinador esportiu de l’Espanyol i, mentrestant, els investigadors recopilen i analitzant totes les imatges per identificar més radicals blanc-i-blaus.

Un cop s’hagin fet les identificacions pertinents, els Mossos aixecaran un acta pels incidents i decidiran si s’acaba imposant alguna sanció als infractors. La Lliga també ha anunciat que investigarà els fets pel seu compte i que treballa amb l’Espanyol per identificar tots els radicals que van saltar al camp per “impedir-los tornar als estadis”. També denunciaran els fets davant els organismes competents. Pel que fa al club, s’enfronta a una sanció de fins a 90.000 euros i Competició podria decidir tancar l’estadi per un mínim d’un partit o un màxim d’una temporada sencera, segons diu el reglament.