ERC i Junts, disposats a tornar a pactar a Lleida per impedir que el PSC recuperi l’alcaldia

El PSC busca recuperar el que havia sigut un dels seus feus històrics: la Paeria de Lleida. L’Ajuntament de la capital del Segrià va ser governada durant 37 anys pels socialistes, amb un parèntesi de dos anys de Convergència i Unió. Entre el 1979 i el 2004 l’alcalde va ser Antoni Siurana, mentre que els següents 15 anys ocuparia el càrrec Àngel Ros, qui el 2018 plegaria en ser nomenat ambaixador d’Espanya a Andorra. Qui el substituiria seria l’alcaldable del PSC i actual cap de l’oposició a la Paeria: Fèlix Larrosa, qui va perdre la capital de Ponent a les anteriors eleccions municipals en benefici d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), amb Miquel Pueyo al capdavant.

Lleida 5/4/2023 / Mireia Comas

En les últimes eleccions, Lleida va votar canviar el color de l’Ajuntament de Lleida. Miquel Pueyo, doctor en filologia catalana i que havia sigut secretari general de Política Lingüística durant el govern tripartit a la Generalitat, va esdevenir el nou alcalde. Va obtenir 7 regidors, els mateixos que el PSC, però el líder republicà va guanyar per una diferència de 81 vots. Darrere seu hi havia l’alcaldable de Junts, Toni Postius, amb 6 regidors, qui va pactar amb Pueyo per propiciar un canvi a la Paeria. De fet, inicialment, els dos regidors dels comuns van entrar també al govern municipal, però van sortir-ne dos anys després, el juliol del 2021, per discrepàncies en matèria d’urbanisme i per la destitució com a tinent d’alcaldia del seu portaveu, i ara són a l’oposició. Per al 28-M, l’anterior cap de llista del Comú de Lleida, Sergi Talamonte, va de número 2 i encapçala la llista Laura Bergés, després de ser escollida en assemblea. Un altre element que ha succeït en aquest mandat és l’expulsió d’un regidor de Junts, que tenia assumida l’àrea d’esports. El motiu: un informe emès arran de les anomalies en tres contractes de manteniment d’edificis, malgrat que no incompleixen la Llei de Contractes del Sector Públic. Es tracta de Sergio González, que de fet, va a les llistes del PP en aquestes eleccions.

Pueyo busca tornar a ser el més votat

Tant Pueyo com Postius repeteixen com a alcaldables. L’alcalde de la Paeria, que té a la seva llista un exàrbitre de primera divisió de futbol, Xavier Estrada Fernández, busca repetir els resultats de fa quatre anys i, fins i tot, millorar-los. Per això, considera que un dels principals reptes de la capital de Ponent és la “industrialització“. “A Lleida la industrialització sempre ha passat de llarg, tant la del segle XIX, com la dels anys 60-70”, explica Pueyo en declaracions a El Món. Per això, considera que els projectes de polígons Torreblanca-Quatre Pilans i de Torre Soler “són clau”. El primer projecte generaria entre 6.000 i 12.000 llocs de treball, mentre que el segon ja està construït amb més d’un terç de les finques venudes. Pueyo també vol replantejar el model i opina que “l’agricultura agroalimentària ha de ser important, però no pot ser l’única referència”, fent referència al fet que l’àrea de Lleida s’hagi dedicat tradicionalment al sector primari.

Lleida, amb el riu Segre com a eix vertebrador / Mireia Comas

Així mateix, denuncia la situació en la qual es va trobar el consistori lleidatà i explica que hi havia un 107% d’endeutament. És a dir, el consistori devia uns 170 milions d’euros. Pel que fa a l’inici del procés de pacificació dels barris de la ciutat, explica que ja “s’estan fent unes obres d’adaptació” i que “s’aniran definint després de les eleccions”. Sobre els residus, considera “irresponsable” el fet que l’any 2018, amb un govern socialista, es prorrogués el contracte de neteja. “Enguany toca licitar la recollida d’escombraries. En poques setmanes tindrem el disseny dels plecs”, assegura Pueyo, qui opta per un model mixt entre el porta a porta, contenidors tradicionals i contenidors intel·ligents.

Pel que fa a la seguretat, Pueyo vol anar més enllà d’incrementar la Guàrdia Urbana, però sí que afirma que cal “combatre” l’incivisme. “Hem incrementat el nombre d’agents de la Guàrdia Urbana i hem renovat el parc d’habitatge. També hem introduït un sistema de drons a la ciutat”, assegura Pueyo traient pit de la seva gestió. En aquesta línia, també assegura que Lleida té fins a 25 milions de fons europeus per executar i subratlla que abans del 2025 “s’haurà d’acabar la nova deixalleria i construir una nova estació d’autobusos“. “Els pròxims quatre o cinc anys seran de transformació de la ciutat”, diu l’actual alcalde.

El PSC busca recuperar un feu històric

Si Girona havia sigut un feu històric socialista, Lleida encara més, durant més anys. Larrosa vol recuperar el que històricament estava tenyit de color vermell. Per això, durant aquests quatre anys ha exercit una oposició dura contra el govern de Pueyo. Els socialistes fins i tot van presentar una moció de censura, però no va prosperar perquè l’oposició no es va posar d’acord per presentar un candidat alternatiu. Així mateix, Pueyo també va haver de fer front a finals del 2021 a una qüestió de confiança, que no va tirar endavant, després que els pressupostos del 2022 no s’aprovessin inicialment.

En una de les carpetes amb les quals el PSC ha sigut més crític contra l’executiu d’ERC i Junts ha sigut amb l’alberg per a temporers i emergències que el govern lleidatà vol construir a Pardinyes i que té l’oposició d’alguns veïns del barri, que van intentar fins i tot aturar les obres de demolició de les sitges en diverses ocasions. Larrosa, en declaracions a El Món, considera que hi ha “un desencant generalitzat a la ciutat”. “Hi ha una pèrdua d’autoestima. Sempre ens hem reivindicat com la capital de Catalunya”, explica l’exalcalde. Així mateix, ha acusat el govern de Pueyo “de no escoltar, de generar conflicte i d’improvisació”. “Tenim unes enquestes que diuen que el 54% de la població suspèn l’alcalde. Això és fulminant”, subratlla.

Lleida 5/4/2023 / Mireia Comas

El socialista també considera que la ciutat “objectivament està més bruta, desordenada i insegura”. “Són fets que avalen el ministeri de l’Interior amb dades”, assegura el socialista. Per això, Larrosa plateja “recuperar” la policia de proximitat i “la implementació de processos per millorar la neteja”. “Cal tornar a veure la Guàrdia Urbana pel carrer per trencar aquesta sensació d’inseguretat i per prevenir. No pot ser que tinguem la mateixa inversió en neteja que fa quatre anys”, assegura el socialista. De fet, proposa porters a les comunitats de veïns per “gestionar els residus de forma adequada”, mentre que considera que el porta a porta és “el millor sistema per a la recollida selectiva”.

Pel que fa a la mobilitat, Larrosa opina que Lleida ha d’actuar com a capital de les comarques lleidatanes. “La gent que ve a Lleida per treballar ha de tenir la capacitat d’arribar i aparcar amb tranquil·litat”, assegura l’alcaldable del PSC, qui planteja un nou pla director de mobilitat i més llançadores que surtin dels barris per anar cap al centre.

Postius busca fer el sorpasso a Pueyo amb un espai convergent fragmentat

L’alcaldable de Junts per Catalunya a Lleida, Toni Postius, busca fer el sorpasso a l’alcalde d’ERC, Miquel Pueyo, per tal de ser alcalde. Amb un PSC amb possibilitats de guanyar les eleccions, Junts creu que Pueyo està debilitat pel “desgast” de ser l’alcalde. Tanmateix, ERC i Junts busquen repetir la fórmula de govern d’aquest mandat. Mentre que els republicans esperen el suport dels junters per tornar a tenir l’alcaldia en cas de victòria socialista, Postius vol el suport dels republicans si queda per sobre d’ells quant a vots. Tot i això, hi ha un objectiu comú: evitar que el PSC governi, de manera que per aconseguir-ho continuarien amb la mateixa fórmula de govern. No ho tindran fàcil, ja que el PDeCAT es presenta per separat sota el paraigua d’Ara Pacte Local i amb les sigles Activem Lleida, liderada per Domènec Vila.

Postius es va quedar a tan sols 2.637 vots de Pueyo. Per intentar superar els republicans, ara té com a número dos l’exconsellera de Drets Socials, Violant Cervera. L’alcaldable de Junts, que va en coalició amb Impulsem Lleida, té una visió similar a Pueyo pel que fa a la industrialització i a la situació a la qual van arribar després de gairebé quaranta anys de governs municipals socialistes. “Ens vam trobar una situació econòmica molt complicada”, explica en declaracions a El Món. Postius opta per actuar més com una capital de les comarques de Lleida. De fet, veu indispensable la industrialització de la ciutat per evitar la marxa de joves. “Som una ciutat assequible, tenim energia, connexió ferroviària i estem en un lloc estratègic”, assegura.

Lleida 5/4/2023 / Mireia Comas

Així mateix, explica que el nou planejament de l’Aragó per atraure empreses ha fet que Lleida en perdi “moltes”. A més, treu pit de la inversió de 6 milions d’euros en mobilitat i de la remodelació del parc d’habitatge. “Feia 10 anys que no es feia cap promoció d’habitatge públic”, assegura. De fet, en aquest aspecte, Postius proposa fins a tres eixos: el primer, desenvolupar promocions noves d’habitatge amb 150 pisos; el segon, actuar per rehabilitar habitatges; i el tercer, actuar de forma contundent contra els grans tenidors. “Hem multat ja alguns fons amb 150.000 euros”, explica Postius, qui també opta lluitar contra les ocupacions conflictives.

De fet, una de les propostes estrella que ja està tirant endavant és la d’un equipament comercial de “més de 60.000 metres quadrats al bell mig de la ciutat amb cinemes i oci”. “Es tracta d’una inversió de més de 200 milions d’euros d’iniciativa privada”, explica. Fa unes setmanes ja es va aprovar una modificació urbanística per fer possible l’anomenat “pla de l’estació“. També veu necessari una nova estació d’autobusos, així com la construcció d’un nou pavelló firal. Postius treu pit de ser la “potència de desenvolupament de software i tenir l’empresa Lleida.net”.

Pel que fa als residus, es mostra crític amb el porta a porta, ja que “en alguns barris no ha acabat de funcionar”. “No és la solució”, subratlla. Per això, proposa models d’illes en les quals hi hauria tots els contenidors, així com premiar els qui reciclin més abaixant-los-hi els impostos. Pel que fa a seguretat, treu pit de l’increment d’agents. “Hi ha 81 agents més que el 2019“, explica Postius, qui es fa seva la instal·lació de càmeres i la utilització de drons. Pel que fa al transport, Postius planteja incrementar busos interurbans, una nova licitació d’autobusos per incrementar les freqüències i augmentar els aparcaments dissuasius.

Lleida 5/4/2023 / Mireia Comas

11 candidatures a l’Ajuntament de Lleida

El 28-M es presenten a Lleida ciutat 11 candidatures: Comú de Lleida, PSC-UNITS-CP, Valents, ERC-AM, PP, VOX, Junts per Catalunya Lleida-CM, CUP-AMUNT, Escons en blanc, Ciutadans i Activem Lleida-Ara PL. El que sembla clar és que cap de les formacions obtindrà la majoria absoluta i que per tant, els pactes postelectorals seran clau per a la governabilitat de la capital del Segrià.

El PSC ho tindrà difícil per pactar. Tant Junts com ERC busquen repetir la fórmula de govern per evitar l’executiu socialista. Tant Pueyo, com Postius asseguren que el “govern ha funcionat”, mentre que Larrosa no tanca la porta a ningú. “Coincidim amb altres partits pel que fa al projecte amb moltes coses. Hi haurà capacitat de bastir diferents aliances”, assegura Larrosa, qui subratlla que “són capaços” de governar sols. Pueyo vol “un govern amb valors republicans” i “oposat al 155”, fet que exclou al PSC de l’equació. Tot i això, s’obre a pactar amb forces no independentistes, com els comuns. Pel que fa a Postius, retreu la sortida del govern als comuns. “La gent no vol picabaralles públiques”, subratlla Postius, qui veu el PSC a les “antípodes” del que s’ha defensat al govern municipal.

Parla la ciutadania

El Món ha pogut conversar amb uns quants lleidatans perquè valorin l’acció de govern d’aquests últims anys. Per una banda, la Lourdes Santiago, de 57 anys, critica la Paeria per la jardineria i per la neteja al carrer. “En comptes d’anar endavant es va enrere. Ara, fins i tot, hi ha rates al carrer“, explica la Lourdes qui creu que ha empitjorat sobretot el passeig de Ronda i Mariola. Així mateix, opina que per “per aparcar és impossible” i té una sensació d’un “increment d’agressions i robatoris“. De fet, es mostra molt crític amb Pueyo. “Aquest home no ha fet gaire cosa bona per Lleida. Ha fet coses d’amagades i no ha preguntat ni escoltat”, explica la Lourdes, qui es planteja votar l’alcaldable del PP, Xavier Palau, tot i sempre haver votat Convergència.

Pel que fa a la Carmen, també opina que els carrers estan “molt bruts” i creu que s’estan fent moltes obres a “última hora”. “La brutícia ha empitjorat molt durant els últims quatre anys”, assegura la Carmen, qui subratlla que “només cuiden la part més popular”. Tot i això, creu que no hi ha cap problema, ni de mobilitat, ni de seguretat. “Els policies solen tardar bastant poc”, explica la Carmen, qui creu que a Miquel Pueyo “li ha faltat carrer”. En aquesta línia, el Víctor, de 44 anys, també veu un problema de neteja. “El centre històric està bastant brut i ha empitjorat durant els últims anys. No és una ciutat cuidada”, explica en Víctor, qui no veu problemes amb la seguretat. A més, veu positivament la construcció de més carrils bici per fomentar la mobilitat amb vehicles unipersonal. “El futur va per aquí”, subratlla.

Un altre ciutadà, qui no ha volgut revelar el seu nom, també ha denunciat un “augment de la delinqüència” i de la brutícia. També descriu una manca de busos i critica durament Miquel Pueyo. “Ha fet bo en Ros“, assegura taxativament. De fet, explica que votarà l’alcaldable del PP, Xavier Palau, perquè “és l’únic que ho denuncia”, tot i assegurar que mai l’ha votat.